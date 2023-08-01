Когда может измениться отношение Запада к поддержке Украины

Как изменилось отношение к Украине со стороны самого Запада после июльского саммита НАТО? Можно ли называть "проукраинским" западное экспертное и общественное отношение?

Об этом и не только редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с Марией Золкиной, исследовательницей London School of Economics и украинского фонда "Деминициативы" и нашим многолетним автором. Ее опыт в вопросах противодействия российским идеям и вбросам во время войны на Донбассе, как оказалось, востребован и во время полномасштабной агрессии.

Рекомендуем посмотреть видеоверсию этого эмоционального разговора. Главные тезисы – в текстовом материале "Мир любит победителей". Чего ждут западные партнеры от контрнаступления ВСУ.

Парадоксально, но нас хотят видеть в НАТО, и одновременно боятся этого.

Причины этого – до сих пор не измененное отношение многих к России и отношение к полномасштабной российско-украинской войне.

Государства НАТО говорят, что не понимают, как и когда завершится война, и поэтому не готовы к решениям. Хотя это принципиальная ошибка. Надо не ждать, а наоборот, формулировать позицию по завершению войны. А формальное приглашение Украины к членству (которое даже не означает начала вступления!) было бы очень важным политическим сигналом, который формирует однозначную позицию: Украина будет в Альянсе.

Но, к сожалению, есть несколько стран, которые до сих пор колеблются относительно того, будет ли там Украина.

И, к сожалению, одним из тех, кто колеблется, являются США – ключевая сила Альянса. Также не уверена Германия.

Мнение "мейнстримовых", ключевых экспертов о ходе российско-украинской войны и будущем Украины очень отличается от страны к стране.

Есть несколько причин, почему сложилось такое разительное различие между экспертным дискурсом в разных странах.

Во-первых, раньше, когда Москва еще не была токсичной, в некоторых странах она имела тотальное влияние на экспертов. Их приглашали в Россию, создавали психологическую лояльность, хорошее отношение к ней – и остатки этого влияния до сих пор сохраняются.

Другая, частично связанная с этим причина – то, что нынешние эксперты даже в проукраинских государствах – это вчерашние дипломаты, чиновники или другие специалисты, которые до этого десятки лет занимались исследованием России и отношениями с ней.

Мейнстримом было экономическое привлечение России, попытка приживить там демократию и даже интеграция России в европейскую систему безопасности. Сейчас жизнь доказала, что все эти идеи были ошибочными.

Но многим экспертам сложно признать, что они были неправы.

Нам на экспертном уровне надо многое объяснять, доказывать. При этом – важно! – использовать исключительно рациональные аргументы. Апеллирование к эмоциям здесь уже не работает.

Только так возможно убедить или нейтрализовать влияние тех западных экспертов, которые продвигают нерабочие сценарии "урегулирования конфликта".

Мы сейчас – в переломном моменте, который связан именно с контрнаступлением ВСУ. Экспертные оценки на Западе сейчас "взяли паузу", чтобы понять развитие на поле боя.

Осенью в зависимости от этого сформируется новая коллективная позиция Запада, новый мейнстрим. Не исключено, что чаши весов склонятся в сторону переговоров.

Поэтому, в реальности планы и оценки будут привязаны к изменениям на поле боя.

И если ВСУ дойдут до Мелитополя, смогут прорвать линию обороны россиян и разбить их на два лагеря – то это будет показатель успешности контрнаступления, за которым сразу подтянутся мнение экспертов и политическое решение о дальнейшей поддержке Украины.

И достичь консенсуса по приглашению Украины в НАТО в 2024 году будет гораздо проще.

Формула победы для проукраинских экспертов на Западе – это однозначно освобождение украинской территории и членство в НАТО.

Подробнее – в материале "Мир любит победителей". Чего ждут западные партнеры от контрнаступления ВСУ.