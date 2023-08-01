FT: США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине

Соединенные Штаты стремятся увеличить объемы поставок критически важных для Украины 155-мм боеприпасов для поддержки контрнаступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

По словам чиновников, на которых ссылается издание, США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией о том же самом.

В публикации говорится, что администрация Байдена уже несколько месяцев знала об истощении запасов боеприпасов у Украины и активизировала усилия, чтобы доставить снаряды Киеву.

Как отмечают собеседники издания, усилия США по предоставлению оружия сосредоточены на поставке большего количества снарядов калибра 155 мм. Увеличение поставок стремятся достичь за счет международных союзников в краткосрочной перспективе, а также из-за наращивания производства в США в течение следующих двух лет.

Согласно данным армии США, Вашингтон намерен производить до 90 тысяч боеприпасов в месяц к 2025 финансовому году, по сравнению с 24 тысячами сейчас и 14 тысячами в месяц до полномасштабного вторжения России в Украину.

Поэтому Соединенные Штаты строят больше производственных линий, в том числе переоснащают завод в Канаде и устанавливают новую сборочную линию в штате Техас. Армейские чиновники заявили, что они также могут создать новые мощности для загрузки, сборки и упаковки 155-мм боеприпасов в штатах Арканзас, Айова и Канзас.

Ранее США выделили пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.

В Белом доме ранее поясняли, что предоставление кассетных боеприпасов – временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.