В Бундестаге против идеи ограничения дальности ракет Taurus в случае их передачи Украине

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против ограничения дальности полета крылатых ракет Taurus как условия для их поставки Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

"Украине нужны немецкие крылатые ракеты Taurus, чтобы иметь возможность атаковать чисто военные позиции на территории России, откуда постоянно осуществляют атаки на Украину", – заявила она.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Соответственно, министр обороны Борис Писториус попросил производителя интегрировать в крылатые ракеты ограничения для программирования целей.

Вместе с тем, в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

Читайте статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.