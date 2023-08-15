Как Верховная Рада запутывает мир своими обращениями

Предстоящие выборы в США, Китай и Тайвань, переворот в Нигере, ядерная программа Ирана...

Чтобы сохранить внимание мира, Украина должна осознанно за него бороться, привлекая взгляды мировых лидеров и обществ.

Между тем Киев временами демонстрирует хаотичность, отрицая в обращениях и заявлениях ко всем государствам и международным организациям то, что заявлял накануне.

О "международном спаме" Киева – в статье старшего преподавателя Киево-Могилянской академии Богдана Бернацкого Спам именем Украины. Как Рада имитирует деятельность с помощью международных "обращений".

Стоит начать с азов, базовых правил международных отношений, потому что их в Украине часто понимают неправильно.

По Конституции в Украине внешняя политика является прерогативой президента.

Верховная Рада Украины не отстранена от внешней политики. Просто ее полномочия – другие.

Есть профильный комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Его главная задача – рассмотрение ратификаций, но не менее важным является его участие в согласовании зарубежных командировок и координации межпарламентского общения.

Еще один инструмент парламента – это обращения и заявления, адресованные международному сообществу.

Эту сферу "измерить" и оценить довольно просто.

И если бы кто-то действительно ставил перед парламентом задачу показать активность – то остался бы доволен.

До 24 февраля 2022 года действующий созыв ВР принял около 15 обращений и 15 заявлений. За полтора года с тех пор – добавилось 42 (!) обращения и 12 заявлений.

Надо заметить, что парламент предыдущего созыва был в этом вопросе тоже крайне продуктивным, приняв за пять лет работы 52 обращения и 12 заявлений. Но нынешние темпы уже очевидно вредят качеству решений парламента.

Украинские парламентарии во времена большой войны словно изобрели "универсальное лекарство". Рада пытается обращениями преодолеть все проблемы: обращается не только к другим парламентам и ассамблеям, которые являются привычными партнерами ВР, но и в международные суды, международные организации и т.п., поднимая широкий спектр вопросов.

Однако "лекарства" не работают – наверное, поэтому парламент этого созыва принимает свои призывы к миру несколько раз.

Такое штампование обращений и заявлений вызывает недоумение и у самих депутатов, которые являются иногда авторами этих самых обращений.

"Иногда мы по одному вопросу голосуем сразу два постановления, просто потому, что авторы не договорились между собой. Вот представьте, вы председатель иностранного парламента и одновременно получаете два обращения из Украины с почти одинаковым текстом... Это начинает выглядеть уже как спам", – еще в прошлом году прокомментировал эту практику народный депутат Ярослав Железняк.

Логичный вопрос, который должны задать себе государства-адресаты: так какой из двух документов является позицией ВР?

Но ресурс международного внимания не безграничен. Даже для Украины.

Принятие двух-трех обращений в один день с одновременной рассылкой их по всем доступным каналам – крайне неудачная стратегия.

Это создает у партнеров ощущение, что официальный Киев не стремится достичь заявленной цели, а лишь имитирует деятельность.

Давайте посмотрим на результативность такой активной работы ВР.

Прекратил ли хоть один парламент соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией после обращения ВР в июне 2022 года? Пока ответ – нет. И подобных примеров много. И в ситуации, когда политика Запада несколько меняется, есть все основания для сомнения, что причиной являются письма с Грушевского.

Подробнее – в материале Богдана Бернацкого Спам именем Украины. Как Рада имитирует деятельность с помощью международных "обращений".