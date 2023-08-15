Россия атаковала шведский завод в Украине: трое погибших

В результате ракетной атаки РФ по Украине под утро 15 августа погибли трое работников шведского завода по производству подшипников SKF в Луцке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель SKF Карл Бьернстам, сообщает Reuters.

По словам представителя компании, во время атаки на Луцк "пострадал завод" SKF.

"С грустью подтверждаем, что трое наших коллег погибли", – добавил Бьернстам.

Он также отметил, что компания изучит последствия нападения и повреждения завода, но добавил, что в первую очередь она сосредотачивается на своих сотрудниках и их безопасности.

Согласно последнему финансовому отчету компании, крупнейший в мире производитель промышленных подшипников имеет около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работает на заводе в Луцке.

В отчете также отмечается, что на завод в Луцке приходится около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.

Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине – вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.

Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".