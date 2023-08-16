Как статус государства-террориста для РФ упростит конфискацию ее активов

Вопрос признания России государством-террористом очень часто обсуждают в экспертных и политических кругах.

И хотя чаще всего эти предложения звучат в контексте США, однако наиболее прикладной эффект признания РФ государством-террористом можно получить в рамках Совета Европы.

Подробнее – в статье адвоката Маркияна Бема Наказание государства-террориста: как Совет Европы может добиться конфискации активов РФ.

Совет Европы, после выхода России из его состава, является едва ли не крупнейшей международной организацией, которая противодействует РФ. Он неоднократно поддерживал международно-правовые шаги и инициативы Украины, а в мае 2023 года именно в рамках Совета Европы был заключен Договор о создании Реестра убытков для Украины.

Ожидается, что именно СЕ станет платформой для функционирования международного компенсационного механизма для Украины.

Однако потенциал организации значительно больше, в том числе – благодаря большому количеству международных договоров, которые заключены и функционируют в ее рамках.

Одним из таких является подписанная в мае 2005 года в Варшаве Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма (Варшавская конвенция или CETS 198).

Одним из вопросов, которые регламентирует эта Конвенция, является противодействие финансированию терроризма.

Если одно из государств-участников возбудило уголовное дело по терроризму, то оно может просить другие государства заблокировать или арестовать имущество, которое используется для его финансирования.

Украина, которая также является стороной Варшавской конвенции, практически с самого начала полномасштабной российской агрессии признала РФ государством-террористом и последовательно настаивает на такой трактовке. В этом случае, если действия российского правительства в ходе войны в Украине квалифицировать как террористические акты, то действия лиц, финансово поддерживающих российский режим, можно квалифицировать как финансирование терроризма.

Стороны Варшавской конвенции обязаны принимать необходимые меры для ареста и конфискации имущества, которое используется или предназначено для финансирования терроризма, или доходов, полученных в результате этого преступления.

Вместе с тем Конвенция 2005 года содержит значительное количество исключений из обязанности государства применять конфискацию активов лиц, причастных к финансированию терроризма.

Наиболее рискованными для Украины являются две причины.

На первую – противоречие принципам защиты собственности – ключевые европейские государства фактически ссылаются уже, апеллируя к невозможности конфискации российских активов. А на вторую – относительно возможного вреда национальным интересам – может ссылаться та же Венгрия, аргументируя возможными контрмерами со стороны РФ.

И главное, применение механизма конфискации активов согласно Конвенции 2005 года возможно при условии, что и другие государства также квалифицируют действия РФ как террористические акты.

К сожалению, на сегодняшний день Россию признали государством-террористом или государством-спонсором терроризма не так уж и много субъектов.

Механизм в рамках Варшавской конвенции является лишь одним из многих, которым может воспользоваться Украина для репатриации активов РФ. Однако, как видно, он не является простым, доступным и универсальным.

Однако в любом случае получение Россией статуса государства-террориста может иметь не только морально-политический эффект, но и реальные прикладные последствия для компенсации Украине убытков за счет активов РФ. Но это не произойдет само по себе, а требует уже сейчас более кропотливой дипломатической и политической работы Украины и стран-партнеров.

Подробнее – в материале Маркияна Бема Наказание государства-террориста: как Совет Европы может добиться конфискации активов РФ.