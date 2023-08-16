Чиновник НАТО, допустивший членство Украины в обмен на территории, извинился за свои слова

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал "ошибкой" свои слова о возможном сценарии членства Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки России, сказанные накануне.

Об этом говорится в его комментарии норвежскому порталу VG, сообщает "Европейская правда".

Йенссен отметил, что его заявление было "частью более широкой дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и мне не следовало говорить об этом таким образом". "Это была ошибка", – добавил чиновник Альянса.

Он отметил, что вчерашнее заявление о "членстве в обмен на территории" требует уточнения после того, как вызвало резонанс в СМИ.

"Если – и я подчеркнул, если – вы доходите до точки, когда можете вести переговоры, военная ситуация на поле боя, то, кто что контролирует, будет абсолютно играть центральную роль и обязательно будет иметь решающее влияние на то, как будет выглядеть возможный результат этой войны", – отметил Йенссен.

Именно поэтому, добавил чиновник Альянса, "крайне важно, что мы поддерживаем Украину тем, в чем она нуждается".

Кроме того, руководитель аппарата Столтенберга вспомнил и о необходимости предоставления Киеву "гарантий безопасности", чтобы предупредить повторение событий 2014 и 2022 годов – агрессии со стороны России.

Йенссен отдельно подчеркнул, что именно Украина должна решить, на каких условиях она будет готова начать переговоры с Москвой и о чем будет вести эти переговоры.

Напомним, во вторник руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.

МИД Украины назвал такие дискуссии "абсолютно неприемлемыми", подчеркнув, что они подыгрывают российскому нарративу.

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