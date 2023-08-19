Посол США осудила российский удар по центру Чернигова

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетный удар России по центру Чернигова, в результате которого более сотни человек пострадали и по меньшей мере семеро погибли.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Ужасные новости о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой – праздником в Украине – никогда не должны были быть убитыми или ранеными", – написала Бринк в Twitter.

Horrified by news of today’s daytime attack on the historic center of Chernihiv. Innocent men, women, and children enjoying a beautiful Saturday – a holiday in Ukraine – should never end up killed or wounded. Russia’s missile and drone strikes on Ukraine’s cities, ports, and… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 19, 2023

"Российские ракетные и беспилотные удары по украинским городам, портам и населению отражают глубину, на которую Россия опустилась, и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию", – добавила дипломат.

Как сообщалось, российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".

По последним данным, в результате удара пострадали 117 человек, семеро погибли. В Чернигове объявили траур с 19 по 21 августа.