Посол США засудила російський удар по центру Чернігова

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний удар Росії по центру Чернігова, в результаті якого понад сотня людей постраждала й щонайменше семеро загинули.

Про це пише "Європейська правда".

"Жахливі новини про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувались прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не мали бути вбитими або пораненими", – написала Брінк у Twitter.

Horrified by news of today’s daytime attack on the historic center of Chernihiv. Innocent men, women, and children enjoying a beautiful Saturday – a holiday in Ukraine – should never end up killed or wounded. Russia’s missile and drone strikes on Ukraine’s cities, ports, and…