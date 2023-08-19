Посол США засудила російський удар по центру Чернігова

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний удар Росії по центру Чернігова, в результаті якого понад сотня людей постраждала й щонайменше семеро загинули.

Про це пише "Європейська правда".

"Жахливі новини про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувались прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не мали бути вбитими або пораненими", – написала Брінк у Twitter.

Horrified by news of today’s daytime attack on the historic center of Chernihiv. Innocent men, women, and children enjoying a beautiful Saturday – a holiday in Ukraine – should never end up killed or wounded. Russia’s missile and drone strikes on Ukraine’s cities, ports, and… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 19, 2023

"Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася, і повинна зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", – додала дипломатка.

Як повідомлялось, російські війська близько 11:30 ранку в суботу вдарили балістичною ракетою по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".

За останніми даними, в результаті удару постраждали 117 людей, семеро загинули. У Чернігові оголосили жалобу з 19 по 21 серпня.