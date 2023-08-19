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Посол США засудила російський удар по центру Чернігова

Субота, 19 серпня 2023, 18:10

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний удар Росії по центру Чернігова, в результаті якого понад сотня людей постраждала й щонайменше семеро загинули.

Про це пише "Європейська правда".

"Жахливі новини про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувались прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не мали бути вбитими або пораненими", – написала Брінк у Twitter.

"Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася, і повинна зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", – додала дипломатка.

Як повідомлялось, російські війська близько 11:30 ранку в суботу вдарили балістичною ракетою по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".

За останніми даними, в результаті удару постраждали 117 людей, семеро загинули. У Чернігові оголосили жалобу з 19 по 21 серпня.

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Війна з РФ США