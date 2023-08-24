Британия поможет тысячам беженцев из Украины найти работу и выучить английский

Ко Дню независимости Украины британское Министерство по делам выравнивания, жилищного строительства и общин объявило о пакете поддержки для украинских беженцев стоимостью 11,5 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пакет поддержки поможет большему количеству украинцев, прибывающих в Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию, "интегрироваться в свои общины во время пребывания в Великобритании, а также будет способствовать их карьерному росту".

Речь идет об интенсивных языковых курсах – почти 20 часов онлайн-изучения английского языка в неделю в течение 10 недель, а также помощь в трудоустройстве в течение 12 недель – советы по поиску работы, написанию резюме и подаче заявки, а также практику индивидуальных собеседований.

В британском правительстве отмечают, что половина взрослых украинцев, которые выехали в Британию как беженцы, уже нашли работу. Новый пакет поддержки призван увеличить количество трудоустроенных, а тем, кто уже имеет работу – получить более квалифицированную и высокооплачиваемую должность.

"Когда для беженцев наступит время возвращаться в Украину, языковые навыки, опыт работы в Великобритании и обучение на рабочем месте также помогут в восстановлении родной страны", – подчеркивают в правительстве Великобритании.

Языковые курсы и помощь в трудоустройстве украинских беженцев – часть более широкого пакета поддержки.

Он предусматривает 150 миллионов фунтов стерлингов для местных органов власти, которые будут предоставлять украинцам долгосрочное жилье, а также увеличение "благодарственных" выплат на сумму более 650 миллионов фунтов стерлингов британцам, которые являются участниками программы "Жилье для Украины".

По состоянию на декабрь 2022 года в Британию прибыли до 150 тысяч украинцев.