Несмотря на то, что военная служба в России сейчас открывает хорошие возможности заработка, Кремль продолжает испытывать проблемы с вербовкой в ряды армии новых людей.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказывает Министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре от 29 августа.

Аналитики отмечают, что с начала полномасштабной войны службу в российской армии пытаются делать финансово привлекательной, надеясь привлечь больше людей.

Так, вспоминают слова Владимира Путина еще 4 февраля 2022 года, вскоре перед вторжением, что лейтенанты получают 81,2 тысячи рублей в месяц. Однако уже в октябре 2022 года Путин обещал даже мобилизованным солдатам 195 тысяч рублей в месяц.

Военные младших званий, которые вовлечены в войну против Украины, отмечает разведка, сейчас получают более 200 тысяч рублей в месяц.

"Это более чем в 2,7 раз больше, чем средняя заработная плата в России – 72 851 рубль... Очень вероятно, что заработная плата и дополнительные привилегии являются мощным стимулом для того, чтобы идти в армию, особенно для людей из более бедных регионов России. Но все равно маловероятно, что Россия достигнет своих целевых показателей привлечения добровольцев в ряды армии", – отмечает разведка.

В предыдущем обзоре рассказывали, что Москва может отказаться от очередных учений "Запад" из-за недостатка личного состава и техники, а также опасения критики..

Относительно последствий вероятной гибели руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других для ее будущего, разведка считает, что это будет иметь "глубоко дестабилизирующее влияние".