Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования

Украинские спасатели получили от Эстонии партию помощи для подводного разминирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировала пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, 1 августа эстонские спасатели передали украинским коллегам из Николаева более 90 металлоискателей и четыре специализированных автомобиля.

МВД Украины

МВД Украины

Отмечают, что николаевские спасатели также получили гуманитарную помощь от муниципалитета немецкого города Зиндельфинген.

"Благотворители передали на нужды николаевских пожарных огнетушащее вещество (пенообразователь Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пенные трубы, дозаторы для пенообразователя, кабельные барабаны, пожарные топоры, прожекторы и многое другое", – говорится в заявлении министерства.

Ранее на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на прошлой неделе министр обороны Литвы объявил о создании коалиции по разминированию для помощи Киеву.

Напомним, что Литва стала одной из участниц Североевропейско-Литовской инициативы по подготовке саперов (NLETI), которая предусматривает четыре тренинга в течение 2023 года с целью подготовки и обучения украинских саперов.

Как оценивало ранее в этом году разведывательное сообщество Минобороны Великобритании, для разминирования Украины, вероятно, понадобится десятилетие.