Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования
Четверг, 3 августа 2023, 08:56
Украинские спасатели получили от Эстонии партию помощи для подводного разминирования.
Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировала пресс-служба МВД.
Согласно сообщению, 1 августа эстонские спасатели передали украинским коллегам из Николаева более 90 металлоискателей и четыре специализированных автомобиля.
Отмечают, что николаевские спасатели также получили гуманитарную помощь от муниципалитета немецкого города Зиндельфинген.
"Благотворители передали на нужды николаевских пожарных огнетушащее вещество (пенообразователь Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пенные трубы, дозаторы для пенообразователя, кабельные барабаны, пожарные топоры, прожекторы и многое другое", – говорится в заявлении министерства.
Ранее на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на прошлой неделе министр обороны Литвы объявил о создании коалиции по разминированию для помощи Киеву.
Напомним, что Литва стала одной из участниц Североевропейско-Литовской инициативы по подготовке саперов (NLETI), которая предусматривает четыре тренинга в течение 2023 года с целью подготовки и обучения украинских саперов.
Как оценивало ранее в этом году разведывательное сообщество Минобороны Великобритании, для разминирования Украины, вероятно, понадобится десятилетие.