Какие аргументы у сторонников запрета украинского агроэкспорта

После открытия рынка ЕС для Украины польские фермеры оказались в затруднительном положении.

В августе Польша и ряд других соседних стран объявили о намерении продлить эмбарго на импорт украинского зерна. Хотя действие этого запрета должно истечь 15 сентября, по меньшей мере две страны – Польша и Венгрия – угрожают пролонгировать действие запрета на национальном уровне.

Но если украинские аграрии могут производить более дешевое зерно, почему их преимущество должно быть искусственно уничтожено импортными ограничениями?

Возможно, польские фермеры должны это признать и не препятствовать естественным экономическим процессам?

Старший экономист Центра экономической стратегии Яна Охрименко проанализировала аргументы противников и сторонников продолжения эмбарго. О том, какие из них окажутся более весомыми для Брюсселя – в ее статье Два взгляда на зерновой спор: какими аргументами отстаивают свою позицию Украина и Польша.

Взгляд со стороны Польши (и ее союзников)

Пищевая безопасность. Тотальная зависимость от зарубежных продуктов подрывает эту безопасность и создает значительные риски.

Поэтому польские аграрии, которые имеют меньше конкурентных преимуществ перед украинскими, не могут мигрировать в новые отрасли, оставив все украинским фермерам.

Украинский экспорт зерна в Польшу увеличился во много раз с начала широкомасштабного вторжения, но Украина находится в состоянии войны, поэтому кто даст гарантии, что украинские аграрии смогут поставлять достаточные объемы зерна?

Несправедливая евроинтеграция. Более дорогая стоимость польского зерна – это плата за соблюдение норм ЕС (руководство которого поддерживает Украину и выступает против эмбарго).

Голоса аграриев. Работа и благосостояние значительной части поляков зависит от того, выживет ли польский аграрный сектор в результате конкуренции с украинским (значительно более дешевым) зерном.

Аргумент запрета на свободную международную торговлю с целью "защитить наших рабочих" является распространенным среди политиков-популистов, поэтому то, что он звучит в Польше накануне выборов, не должно нас удивлять.

Взгляд со стороны Украины (и евроинституций)

Непропорционально распределены выгоды от свободной торговли. При нынешних ограничениях украинские экспортеры выигрывают довольно мало, в отличие от европейских (польских в том числе) экспортных отраслей.

Нормы права. Единоличные эмбарго на украинское зерно напрямую нарушают принципы внутреннего рынка ЕС.

Противоречивые сигналы европейских партнеров. Этап свободной торговли призван сделать переход к высшим ступеням интеграции Украины в ЕС как можно более безболезненным.

Итак, возникает вопрос о программной цели Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Если главная цель – создать условия, необходимые для членства Украины, запрет ввоза украинских товаров явно ей противоречит.

Торможение потребительской инфляции в Польше. Импорт относительно дешевого украинского зерна, на фоне ускоренных темпов инфляции в ЕС, может помочь снизить цены на продукты, не прибегая к более радикальным мерам. Следовательно, польские потребители только выиграют.

Поддержка украинской экономики во время войны.

Экономические изменения болезненны, но неустанны. Возможно, польская экономика могла бы выиграть больше от потенциальной экономической диверсификации (возможности к которой открывает украинский аграрный экспорт), чем от торгового протекционизма.

Как видим, украинские аргументы выглядят более убедительными. Однако нынешняя дискуссия позволяет нам взглянуть на перспективы украинской интеграции в европейское сообщество под несколько иным углом.

Украинское членство в ЕС зависит не столько от выполнения формализованных требований, сколько от обеспечения максимально взаимовыгодной и безболезненной экономической и политической интеграции.

Подробнее – в материале Яны Охрименко Два взгляда на зерновой спор: какими аргументами отстаивают свою позицию Украина и Польша.