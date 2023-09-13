Какие евроинтеграционные ошибки балканских стран стоит учитывать Украине

То, что Украина и Молдова в 2022 году получили статус кандидата на вступление в ЕС, стало важным шагом для этих стран и самого ЕС.

Однако получение статуса кандидата является лишь первым, и в лучшем случае – символическим шагом на пути к членству.

Например, процесс расширения на Западных Балканах был мучительно медленным: из семи стран присоединиться к ЕС удалось лишь одной – Хорватии (в 2013 году), а сам процесс расширения, по сути, остановился.

О том, какие уроки может вынести Украина из процесса расширения ЕС на Западные Балканы, читайте в статье координатора Консультативной группы по вопросам политики в отношении Балкан в Европе (BiEPAG) Флориана Бибера Расширение на паузе: почему Западные Балканы до сих пор не в ЕС и что стоит учесть Украине.

Управление ожиданиями имеет решающее значение в вопросе присоединения к ЕС. Если граждане потеряли надежду на присоединение, то страна не будет трансформироваться на пути к Евросоюзу.

На Западных Балканах позиции по вступлению в ЕС разделились.

В Сербии поддержка в течение последнего десятилетия уменьшается, и на сегодняшний день здесь уже нет большинства за присоединение к ЕС.

Снижение, хотя и не такое резкое, произошло и в Северной Македонии – прежде всего оно связано с разочарованием из-за неоднократного блокирования процесса отдельными государствами-членами, в частности в последние годы – Болгарией.

С другой стороны, граждане Албании и Косово остаются наиболее проевропейскими в регионе –здесь уровень поддержки превышает 80% и является стабильно высоким.

Вторым важным показателем в регионе является уровень ожидания относительно реалистичности членства в ЕС. Сочетание скептицизма и сомнений относительно вступления разрушительны для динамики членства.

Противоположной крайностью является чрезмерный энтузиазм, который также может приносить хлопоты. Например, нереалистичное ожидание быстрого вступления может привести к разочарованию. Кроме того, это демонстрирует низкую компетентность или знание процесса, что открывает широкие возможности политической элите для манипуляций.

Вместе с тем кандидаты в члены ЕС должны продолжать "стучать в дверь" и искать силы в количестве. Процесс расширения на Западных Балканах так и не поспособствовал динамике "дружественной" конкуренции между кандидатами, которые вместе лоббировали бы расширение, то есть "вместе стучали в дверь ЕС" и соревновались за то, кто первый завершит реформы.

Центральной Европе сотрудничество также давалось непросто, но там чувство общей цели было сильнее, помогая этим странам вместе коммуницировать об их цели, то есть присоединении к ЕС.

Украина, имея уникальный моральный капитал в связи с войной, должна видеть себя командным игроком и поощрять других вместе идти к членству.

А еще сильный консенсус по отношению к ЕС имеет решающее значение для продолжения процесса. Все основные партии Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы поддерживали вступление в ЕС, что сделало возможной демократическую смену власти без угрозы для процесса вступления.

На Западных Балканах ситуация была более сложной.

Опыт Сербии, как и других стран Западных Балкан, демонстрирует, что сохранение проевропейского консенсуса – не только формальное обязательство, оно требует искренней преданности делу интеграции с ЕС.

Формально все стороны могли бы выступать за расширение ЕС, но важно, чтобы они стали его искренними сторонниками – то есть также взяли на себя обязательства по проведению существенных реформ, необходимых для приближения страны к ЕС, а не только отстаивали конечную цель.

Как следствие, на Балканах нередки случаи, когда две очень проевропейские партии могут блокировать друг друга не из-за ЕС, а из-за взаимного недоверия и антагонизма.

Во избежание этого нужны широкое общественное согласие и активное гражданское общество, которые продолжали бы давить на стороны, чтобы заставить их показывать результаты.

Подробнее – в материале Флориана Бибера Расширение на паузе: почему Западные Балканы до сих пор не в ЕС и что стоит учесть Украине.