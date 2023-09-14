Как Украине преодолеть вызванный войной дефицит рабочей силы

В Украине мужская и женская рабочая сила выполняют разные функции. Поэтому вполне целесообразно на фоне войны рассмотреть именно проблему дефицита мужской рабочей силы, что прежде всего сказалось на сельском хозяйстве и тяжелой промышленности.

Страны Запада уже сталкивались с подобными вызовами после Первой и Второй мировых войн.

Старший экономист Центра экономической стратегии Яна Охрименко изучила их опыт, чтобы выяснить, что может сделать украинское правительство, чтобы преодолеть проблему дефицита мужской рабочей силы. Подробнее – в статье Как Запад справлялся с кризисом рабочей силы после Второй мировой: уроки для Украины.

Вариант 1. Не делать ничего

При сценарии, когда государство не делает ничего, чтобы скорректировать ситуацию на рынке труда, увеличение количества женщин с "мужскими" профессиями вполне вероятно. Проблема заключается в том, что при отсутствии необходимой квалификации и поддержки такой "жест отчаяния" не приводит к эффективному использованию женской рабочей силы, значительному росту уровня производства или улучшению уровня жизни работников.

Вариант 2. Привлекать женщин

Политика активного привлечения женщин имеет положительное влияние на общество в целом, в отличие от политики невмешательства.

В США во время Второй мировой войны женщин активно рекрутировали участвовать в производстве. Активно популяризировался образ женщины с красной помадой и в рабочем комбинезоне.

Этот эффект был краткосрочным, ведь после войны большинство ветеранов вернулись на свои рабочие места. США потеряли лишь около 0,3% мобилизованных во время войны, а в Украине, вполне возможно, половая структура рабочей силы изменится надолго.

При таком сценарии привлечения женщин в рабочую силу сопровождается увеличением спроса со стороны производителей.

Вариант 3. Принуждать, убеждать, манипулировать заработками

В послевоенной Британии 1945-1949 годов лейбористское правительство создало нечто вроде государственного планирования для дефицитной мужской рабочей силы.

Работников с нужной специальностью склоняли работать в ключевых секторах; отказ мог повлечь за собой правовую ответственность.

Провал "политики принуждения и вмешательства" объяснить довольно легко. Такая стратегия разрушает механизмы свободного рынка.

Чуть позже британское правительство прибегло к другой стратегии – вербовке рабочей силы из-за рубежа.

Вариант 4. Привлекать рабочих из-за рубежа

Закон о британском гражданстве 1948 года значительно упростил доступ в Британию для граждан Ирландии и стран Содружества наций (бывшего Британского содружества). Это существенно помогло сократить послевоенный дефицит рабочей силы.

Привлечение зарубежной рабочей силы – достаточно противоречивая тема, ведь есть риск наплыва дешевой и низкоквалифицированной рабочей силы.

Ключевой характеристикой успешной политики привлечения мигрантов является ее избирательность: предпочтение отдается мигрантам с высокой квалификацией или дефицитными профессиями.

Другим ключевым условием является стратегическое видение и представление о том, в каком направлении необходимо направить дальнейшее развитие.

Новую Зеландию можно назвать современным примером политики выборочной иммиграции.

Подводя итоги, из всех возможных вариантов решения проблемы дефицита рабочей силы только две стратегии кажутся приемлемыми.

Во-первых, работодатели могут привлекать женщин к "мужским" профессиям и оказывать необходимую поддержку.

Во-вторых, дефицит можно преодолеть с помощью выборочного привлечения мигрантов с высоким уровнем квалификации или дефицитными профессиями.

Подробнее – в материале Яны Охрименко Как Запад справлялся с кризисом рабочей силы после Второй мировой: уроки для Украины.