Первый день суда над Россией: как в Гааге доказывают вину Кремля в геноциде

18 сентября 2023 года в Гааге начались слушания по особому делу. Украина и еще 32 государства мира совместно обвиняют Россию в нарушении Конвенции о запрещении геноцида, одной из ключевых конвенций, на которых базируется так называемый послевоенный мировой порядок.

Этот совместный иск, в котором Украина уже выиграла первый этап, рассматривает Международный суд ООН (МС ООН) – высшая судебная институция в мире.

В целом шансы на выигрыш Украины в этом процессе выглядят неплохими, но они не гарантированы. Это решение будет прецедентом: таких исков, как украинский, суд не рассматривал никогда в истории, конвенция использована очень "креативно", и Россия на это давит.

Подробнее о процессе против России и о первом дне слушаний – в интересной статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко (из Гааги), Как Россия отказывалась от "геноцида". Репортаж из Гааги, с процесса в Международном суде.

Этот процесс тянется с февраля 2022 года. Он начался как реакция Украины на полномасштабное вторжение РФ в Украину, а иск был подан с космической, как для международного права, скоростью: заявление Украины было направлено в Гаагу 26 февраля, то есть через два дня после начала вторжения.

В те дни "Европейская правда" подробно отслеживала этот процесс и рассказывала и об украинском представлении в Гаагу, и о первом решении, которое Международный суд вынес беспрецедентно быстро, в марте 2022 года.

Украинские юристы подготовили иск к РФ на основании Конвенции о запрещении геноцида – одной из ключевых в современном мировом порядке, заключенной в самом начале существования ООН, в 1948 году, которая позволяет судить государство даже без его согласия.

Но главная креативность украинского иска тогда заключалась в том, что Украина не обвинила Россию в совершении геноцида как такового. Это доказывать очень сложно.

Дело в том, что российские чиновники, пытаясь оправдать агрессию против Украины, в те дни публично обвиняли в "геноциде" саму Украину.

Поэтому Киев попросил Суд ООН признать: что Украина не совершала никакого "геноцида" на Донбассе; что Кремль злоупотребляет Конвенцией о геноциде для оправдания своих действий.

Главное, если Международный суд юридически подтвердит, что Россия совершила нападение под надуманным предлогом, то это облегчит задачу Украины во всех других процессах против РФ.

В Киеве не скрывают, что после этой победы планируют подать в МС ООН следующий иск – о финансовой компенсации. Мол, если вы напали без оснований и с нарушением конвенции, то должны компенсировать нанесенный ущерб. Но этот иск будет возможен, только если формулировка решения суда даст такую возможность.

В понедельник, 18 сентября, Россия представила свою позицию в Суде ООН. И надо признать, что Москва подготовилась гораздо серьезнее, чем того хотела бы Украина.

Россия и ее советники выбрали, наверное, единственную эффективную тактику: они взялись доказать суду, что на самом деле обвинения в "геноциде на Донбассе" не были причиной войны.

Чтобы доказать это, российским дипломатам пришлось пойти на очень нетипичный для себя шаг и оспорить слова лично Путина и Лаврова в придачу.

Главное – убедить как можно больше судей, что вопрос не в "геноцидной конвенции".

В целом юридическая линия Украины понятна. Юристы и юридические советники украинского МИД должны максимально убедительно, с цитатами доказывать, что российские утверждения о "геноциде русскоязычных на Донбассе" были четко связаны с российским вторжением. Что это – реальное, а не мнимое нарушение.

И козырем Украины здесь станет помощь цивилизованного мира. Мы уже упоминали, что 32 государства в прошлом году присоединились к нашему иску и также обвинили РФ в нарушении Конвенции о геноциде. В том числе Украину поддержал почти весь Евросоюз. Кроме одного государства – Венгрии.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Гааги) Как Россия отказывалась от "геноцида". Репортаж из Гааги, с процесса в Международном суде.