Почему Киев выбрал не лучший вариант противодействия зерновой блокаде

Как выглядит компромисс, с помощью которого Киев должен уладить споры со странами, которые ранее ввели запрет на импорт украинской агропродукции?

Соответствующий проект правительство Украины уже представило Европейской комиссии: объемы украинского агроэкспорта будут определяться Украиной с каждой из стран "пятерки" (Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией).

Похоже на то, что этот компромиссный вариант является лучшим выходом из ситуации и устраивает Еврокомиссию, но не Польшу и Венгрию, которые уже успели заявить о выходе из переговоров и применении односторонних ограничительных мер в торговле.

На это решение в Киеве отредактировали достаточно жестко, анонсировали два ответа: обжалование во Всемирной торговой организации и введение ответного запрета.

Проблема в том, что они явно противоречат друг другу, говорится в колонке партнера юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Елены Омельченко Компромисс с нюансами: каким Киев видит разрешение зернового конфликта со странами-соседями.

Минэкономики сообщило, что Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

По сути, это открытие первого этапа урегулирования спора в рамках механизма ВТО, отмечает автор колонки.

И хотя требования выдвинуты к конкретным трем странам, а не к ЕС, Украина поставила Еврокомиссию в довольно непростое положение, считает Елена Омельченко. Она объясняет, что в будущем эти требования будут объединены в одно и Европейский Союз все равно будет стороной в нем.

"Так что Еврокомиссия должна будет отстаивать собственное решение по отмене ограничительных мер или интересы Польши, Венгрии и Словакии", – пишет юрист.

Скорее всего, предполагает автор колонки, Киев будет консультироваться с Брюсселем и рассчитывать на компромиссный вариант, потому что не стоит забывать, что ЕС имеет право отозвать односторонние преференции, предоставленные Украине после войны.

На сайте ВТО текста требования еще нет, но, бесспорно, Украина будет настаивать, что ограничительные меры трех стран являются дискриминационными, поскольку применяются только к украинскому импорту, а не к импорту других членов ВТО, отмечает Елена Омельченко.

По ее мнению, украинское правительство сознательно выбрало этот механизм из-за его публичности, однако скорость явно не является его преимуществом.

"Именно поэтому, как стало известно, украинское правительство рассматривает альтернативный вариант действий – применение ответных мер. Однако и здесь есть проблема – такие запреты являются нарушением норм ВТО.

Этот путь может оказаться действенным, однако с большой вероятностью он приведет к еще большему обострению ситуации и нарушению законодательства", – отмечает юрист.

По ее словам, статья 29 закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" предусматривает возможность введения запрета и ограничений на импорт из стран, которые совершили дискриминационные и недружественные действия. Но ввести эмбарго можно только после проведения расследования, которое подтвердит недружественные действия страны.

Но, замечает Елена Омельченко, украинское законодательство не позволяет вводить такие ограничения против государств-членов ВТО и отсылает к урегулированию спора по процедуре, предусмотренной во Всемирной торговой организации.

Единственной страной-членом ВТО, против которой Украина применила запрет, стала Россия, добавляет партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры". Она напоминает, что это стало возможным только после внесения изменений в закон, в котором определили, что такие меры могут быть применены к государству, признанному Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или государством-оккупантом.

"Таким образом, Киев выбрал механизм, в котором решение спора занимает пару лет, проигнорировав более быстрый и не менее надежный инструмент – арбитраж в рамках Соглашения об ассоциации.

А главное – оспаривая действия наших стран-соседей, Киев в ответ сам планирует вводить меры, законность которых выглядит очень противоречивой", – резюмирует юрист.

Подробнее – в колонке Елены Омельченко Компромисс с нюансами: каким Киев видит разрешение зернового конфликта со странами-соседями.