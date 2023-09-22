Почему Республиканская партия США становится все более пророссийской и что делать Украине

Последние события дают основания предполагать: Республиканская партия США становится пророссийской.

Однако правда, как всегда, не любит подобных упрощений и обобщений. Нельзя сказать, что Республиканская партия является монолитной.

Внутреннее дробление и группировки партии чрезвычайно разнообразны и определяющим образом влияют на будущий избирательный потенциал.

Как в Республиканской партии, известной традиционно жесткими подходами к РФ, вдруг стало больше тех, кто призывает уменьшить или прекратить поддержку Украины?

Ответ искали эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев и журналист "Европейской правды" Олег Павлюк. Результат их анализа – в статье Антиукраинский поворот: почему республиканцы в США все больше подыгрывают России.

Сейчас в пределах Республиканской партии можно выделить как минимум несколько идеологически отличных групп. Начнем с наиболее проукраинских.

Во-первых, это рейгановские консерваторы – те же политики и избиратели, которые создали классический и до боли знакомый образ "старой доброй Республиканской партии".

На похожем электоральном поле играют неоконсерваторы, которых от рейгановцев отличает большая сосредоточенность на так называемых "культурных войнах" – борьбой с либерализацией социальной, религиозной и культурной жизни.

Вполне проукраинскими являются и умеренные республиканцы. Они не поддерживают консерваторов из-за их зацикленности на "культурных войнах" и нежелания идти на продуктивные компромиссы.

Но наиболее заметными медийно и наименее проукраинскими являются трамписты, или MAGA-республиканцы (сокращение от лозунга "Make America Great Again", то есть "Вернем Америке величие").

Это – поклонники и горячие сторонники предыдущего президента Трампа.

Почему голоса трампистов в Республиканской партии звучат все громче – и почему к их риторике присоединяются более умеренные однопартийцы?

Первый фактор – предвыборный период в США, во время которого политики еще более чувствительны к настроениям электората. Заметна общая тенденция к снижению американцами поддержки Украины.

Второй фактор – влияние бывшего президента США на Республиканскую партию. За четыре года президентства Трамп смог идеологически потеснить "традиционных" республиканцев-неоконсерваторов и навязать свое видение повестки дня партии.

Третий фактор – различие между ожиданиями и реальностью украинского контрнаступления в глазах американских политиков.

Если вложенные средства и предоставленная техника не привели к результату на поле боя – зачем их давать еще больше? Проще (и дешевле) договориться. И эти тезисы крайне комфортны для изоляционистов, трампистов и тех, кто их представляет.

Другая линия аргументации: Украина отвлекает внимание США от большей проблемы – Китая и его агрессивных планов в отношении Тайваня.

Дальнейшую позицию Республиканской партии относительно полномасштабного вторжения России в Украину во многом будет определять личность того, кто будет представлять ее на выборах 2024 года. Но даже сейчас, когда Трамп имеет более 55% поддержки, делать однозначный прогноз было бы преждевременным.

С Трампом все максимально просто. Он предсказуем: известный любитель "простых решений", не особо хочет враждовать с Россией. В случае обвинительного приговора он может забыть о президентстве.

Омоложенная версия Трампа Вивек Рамасвами станет опасным именно в этот момент: его взгляды на Украину полностью совпадают с трамповскими, однако выводят их на новый уровень.

Но лицо лидера республиканцев – не единственный вызов, стоящий перед Украиной. Ведь в Палате представителей уже началось расследование относительно объявления импичмента Джо Байдену. И там однозначно будет фигурировать украинский след – бизнес-деятельность сына Байдена в Украине и якобы коррупция его отца.

Что в этих условиях делать Украине? Нужно пытаться коммуницировать с американской общественностью, на чье мнение опирается республиканский политикум.

Подробнее – в статье Александра Краева и Олега Павлюка Антиукраинский поворот: почему республиканцы в США все больше подыгрывают России.