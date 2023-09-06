В ЕС подписали первые соглашения о совместных закупках боеприпасов для Украины

Европейское оборонное агентство (EDA) во вторник, 5 сентября, подписало восемь контрактов с европейской промышленностью на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении EDA.

Подписание этих контрактов стало первым в истории случаем, когда Евросоюз как институт был использован для коллективной закупки оружия.

Благодаря этим контрактам страны-члены ЕС и Норвегия теперь смогут закупать 155-мм боеприпасы через EDA, которая будет работать как закупочное агентство.

Закупаемые боеприпасы предназначены для наиболее распространенных самоходных гаубиц, которые страны-члены ЕС передали Украине: французская Caesar, польская Krab, немецкая Panzerhaubitze 2000 и словацкая Zuzana.

С целью соблюдения юридических обязательств и защиты коммерческой тайны EDA не может разглашать имена подрядчиков и цены за единицу продукции на данном этапе, а также не комментирует продолжающиеся переговоры.

Эти рамочные контракты были подписаны в рамках трехстороннего подхода к поставке большего количества артиллерийских боеприпасов и ракет в Украину, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года.

ЕС оказывает поддержку странам-членам в поставках артиллерийских боеприпасов и ракет из национальных запасов; агрегировании спроса и совместной закупке 155-мм боеприпасов; а также в наращивании производственных мощностей европейской оборонной промышленности.

Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет, вступил в силу 23 июля.

Напомним, что ASAP является составляющей плана Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенного в марте 2022 года.

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