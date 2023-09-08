Почему уничтожение Россией украинского культурного наследия является составляющей геноцида

Несколько лет назад боевики так называемой ИГИЛ, "Исламского государства Ирака и Леванта" или ISIS, уничтожали в Сирии те культурные памятники, которые не соответствовали их идеологии. До этого Талибан взорвал уникальные огромные статуи религиозно "враждебных" им Бамианских будд.

Сейчас мы видим, что Россия фактически повторяет эту практику ИГИЛ и Талибана – однако более многогранным способом.

О том, как Россия пытается осуществить на оккупированных территориях подмену идентичностей и истории читайте в колонке эксперта Крымского института стратегических исследований Екатерины Бусол Путем ИГИЛ и Талибана: как наказать Россию за уничтожение украинских культурных ценностей.

Автор колонки отмечает, что международное право прописывает четко и конкретно основные правила в отношениях двух независимых государств: принцип суверенного равенства, уважение к политической независимости и территориальной целостности.

Екатерина Бусол также добавляет, что границы Украины на момент восстановления независимости в 1991 году признаны мировым сообществом, в том числе и Россией. Соответственно, когда украинская нация определилась относительно своего евроинтеграционного пути, "просто не мешать и не вмешиваться" – это тот минимум, который Россия обязана соблюдать по международному праву.

"Интересно, что несмотря на свои многочисленные нарушения, РФ долгое время не отказывалась от международного права как такового и постоянно пытается манипулировать его нормами в собственных интересах. И Украине важно обращать на это внимание всего мира", – пишет эксперт Крымского института стратегических исследований.

Пытаясь навязать миру собственную интерпретацию международного права, обращает внимание Бусол, Россия обосновывает свои действия не как завоевательную войну, а как некий крестовый поход с "благими намерениями" и "защиту" порабощенного русскоязычного населения.

Эксперт уверена, что Украине же следует во всем действовать по нормам международного права и постоянно разъяснять имперские и неоколониальные практики, которые Россия применяет к нашей стране и нашим людям.

Эксперт напоминает, что, несмотря на все агрессивные действия России в отношении Украины, по нормам международного права государство-оккупант не может самовольно распоряжаться культурным наследием на оккупированной территории. Это требование Гаагской конвенции "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", сторонами которой являются и Украина, и Россия.

По словам Екатерины Бусол, этот международный договор обязывает Россию сотрудничать с государством, территорию которого она оккупирует, относительно механизмов сохранения культурного наследия.

"Россия же и в первую фазу войны, и после полномасштабного вторжения в одностороннем порядке вывозит украинские артефакты на свою территорию. Она также выдает разрешения на археологические раскопки на оккупированной территории самостоятельно, без консультаций с Украиной. Это тоже нарушение", – констатирует автор колонки.

Она также обращает внимание на то, что важным элементом обеспечения ответственности за международные преступления является их правильное документирование. Однако с фиксированием преступлений, в частности по уничтожению культурного наследия, существует проблема даже на тех территориях, к которым Украина имеет доступ.

По ее мнению, фиксация этих преступлений может помочь и для установления преступления геноцида на фоне имперской и неоколониальной практики России. Хотя, с точки зрения именно международного права, а не политики или истории – это является сложным и небыстрым процессом.

Вместе с тем, уверена эксперт, Украина институционально способна реагировать на проявления геноцидальных практик РФ еще до завершения агрессии.

И тем самым побудить международное сообщество помогать предотвратить дальнейшую эскалацию геноцида.

"Украина должна актуализировать внедрение изменений, время которых давно наступило, и помочь скорректировать заскорузлый подход международного права к преступлениям геноцида, агрессии, экоцида и нарушений против культурного наследия", – отмечает автор колонки.

Важным аспектом таких изменений является не только более справедливое наказание, но и эффективное предотвращение таких преступлений.

Подробнее – в колонке Екатерины Бусол Путем ИГИЛ и Талибана: как наказать Россию за уничтожение украинских культурных ценностей.