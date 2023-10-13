Почему Финляндия и Эстония не уверены, что их газопровод "сломали" россияне
Пятница, 13 октября 2023, 08:40
Третий день инфопространство Финляндии и Эстонии гудит, словно растревоженный улей.
В то время как в большинстве государств мира однозначной топ-темой являются события в Израиле, здесь внимание в первую очередь приковано к карте Финского залива и двум инфраструктурным объектам – газопроводу и телекоммуникационному кабелю.
Инцидент с ними – досадная случайность или диверсия? И торчит ли за ней "российский якорь"?
Это еще предстоит расследовать Эстонии и Финляндии.
Подробнее об инциденте и о том, какие сигналы для Запада он посылает, – в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.
В штормовую ночь воскресенья 8 октября, примерно в 02:00 по местному времени, финский оператор ГТС Gasgrid Finland вместе с эстонскими коллегами Elering заметили аномальное падение давления в морском газопроводе и перекрыли в нем клапаны.
Впоследствии стало известно о повреждении той же ночью телекоммуникационного кабеля, проложенного параллельно и принадлежащего эстонскому провайдеру Elisa.
Инцидент произошел в зоне очень интенсивного судоходства и стратегической важности: на берегах Финского залива стоят три крупных города – Хельсинки, Таллинн и российский Санкт-Петербург, в каждом из которых есть порт. Зона пролегания трубопровода – самый короткий отрезок между эстонскими и финскими берегами залива, который является, по сути, перекрестком морских путей, ведущих из этих трех городов.
В финском Национальном бюро расследований предполагают, что ущерб нанесен не взрывчаткой, а, скорее всего, "механической силой". А на вопрос СМИ в ведомстве уточнили, что не исключают в том числе повреждения якорем судна.
Глава контрразведки Supo Антти Пелттар отметил, что причастность к инциденту определенного государства "нельзя исключать", но воздержался от уточнений.
А один из его коллег добавил: России это выгодно, независимо от того, причастна ли Москва как-то к этому.
Финским СМИ правительственные источники сообщили: спецслужбы подозревают российскую диверсию.
В отличие от чиновников, которым приходится тщательно взвешивать каждое слово, в медиа и экспертной среде прямо ставят вопрос о вероятной причастности России.
Одна из версий, которую рассматривают в публичной дискуссии – о якоре большого судна или другом объекте на морском дне, который он зацепил и потянул за собой.
А учитывая, что все произошло во время сильного шторма (с ветром до 28 м/с), невозможно исключить также, что инцидент действительно не был преднамеренным. Кстати, Юкка Саволайнен из Европейского центра противодействия гибридным угрозам несколько лет назад вместе с коллегами как раз анализировал гипотетический сценарий, похожий на инцидент с Balticconnector.
Вдобавок, даже если это была умышленная диверсия, доказать это будет крайне трудно – судовладелец и капитан могут отвечать, что, мол, никто не застрахован от досадных случайностей при сложных погодных условиях.
Операторы оценивают ориентировочные сроки ремонта Balticconnector в пять месяцев – как минимум до апреля 2024 года. То есть газопровод выведен из строя как раз на самые холодные месяцы года. Для Эстонии его остановка может привести к росту цены на газ на рынке страны.
Финские эксперты между тем говорят, что этот инцидент уже сыграл на руку Кремлю.
Но даже если участие России в инциденте и ее умышленные действия не удастся доказать, союзникам все равно придется задуматься о защите многочисленных газопроводов и кабелей там, где они могут стать объектом открытых или гибридных атак – и в Балтике, и в Атлантическом океане, и не только.
В конце концов, к агрессивным действиям способна не только Россия.
Подробнее – в материале Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.