Почему Финляндия и Эстония не уверены, что их газопровод "сломали" россияне

Третий день инфопространство Финляндии и Эстонии гудит, словно растревоженный улей.

В то время как в большинстве государств мира однозначной топ-темой являются события в Израиле, здесь внимание в первую очередь приковано к карте Финского залива и двум инфраструктурным объектам – газопроводу и телекоммуникационному кабелю.

Инцидент с ними – досадная случайность или диверсия? И торчит ли за ней "российский якорь"?

Это еще предстоит расследовать Эстонии и Финляндии.

Подробнее об инциденте и о том, какие сигналы для Запада он посылает, – в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.

В штормовую ночь воскресенья 8 октября, примерно в 02:00 по местному времени, финский оператор ГТС Gasgrid Finland вместе с эстонскими коллегами Elering заметили аномальное падение давления в морском газопроводе и перекрыли в нем клапаны.

Впоследствии стало известно о повреждении той же ночью телекоммуникационного кабеля, проложенного параллельно и принадлежащего эстонскому провайдеру Elisa.

Инцидент произошел в зоне очень интенсивного судоходства и стратегической важности: на берегах Финского залива стоят три крупных города – Хельсинки, Таллинн и российский Санкт-Петербург, в каждом из которых есть порт. Зона пролегания трубопровода – самый короткий отрезок между эстонскими и финскими берегами залива, который является, по сути, перекрестком морских путей, ведущих из этих трех городов.

В финском Национальном бюро расследований предполагают, что ущерб нанесен не взрывчаткой, а, скорее всего, "механической силой". А на вопрос СМИ в ведомстве уточнили, что не исключают в том числе повреждения якорем судна.

Глава контрразведки Supo Антти Пелттар отметил, что причастность к инциденту определенного государства "нельзя исключать", но воздержался от уточнений.

А один из его коллег добавил: России это выгодно, независимо от того, причастна ли Москва как-то к этому.

Финским СМИ правительственные источники сообщили: спецслужбы подозревают российскую диверсию.

В отличие от чиновников, которым приходится тщательно взвешивать каждое слово, в медиа и экспертной среде прямо ставят вопрос о вероятной причастности России.

Одна из версий, которую рассматривают в публичной дискуссии – о якоре большого судна или другом объекте на морском дне, который он зацепил и потянул за собой.

А учитывая, что все произошло во время сильного шторма (с ветром до 28 м/с), невозможно исключить также, что инцидент действительно не был преднамеренным. Кстати, Юкка Саволайнен из Европейского центра противодействия гибридным угрозам несколько лет назад вместе с коллегами как раз анализировал гипотетический сценарий, похожий на инцидент с Balticconnector.

Вдобавок, даже если это была умышленная диверсия, доказать это будет крайне трудно – судовладелец и капитан могут отвечать, что, мол, никто не застрахован от досадных случайностей при сложных погодных условиях.

Операторы оценивают ориентировочные сроки ремонта Balticconnector в пять месяцев – как минимум до апреля 2024 года. То есть газопровод выведен из строя как раз на самые холодные месяцы года. Для Эстонии его остановка может привести к росту цены на газ на рынке страны.

Финские эксперты между тем говорят, что этот инцидент уже сыграл на руку Кремлю.

Но даже если участие России в инциденте и ее умышленные действия не удастся доказать, союзникам все равно придется задуматься о защите многочисленных газопроводов и кабелей там, где они могут стать объектом открытых или гибридных атак – и в Балтике, и в Атлантическом океане, и не только.

В конце концов, к агрессивным действиям способна не только Россия.

Подробнее – в материале Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.