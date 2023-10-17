Что не так с идеями Запада относительно замороженных российских активов

В последние недели заголовки международных новостей часто говорили о конфискации российских активов за рубежом и передаче их Украине.

Эти новости вселяют надежду, однако процесс конфискации активов РФ и в дальнейшем будет очень тяжелым, говорится в статье кандидата юридических наук, директора Центра Днестровского Ивана Городисского Два подхода к возмещению ущерба Украине: какое будущее у замороженных российских активов.

"Если ты сломал вещь – ты должен за нее заплатить. Россияне, нанеся ущерб, должны заплатить. И один из способов сделать это – использовать российские активы. Поэтому мы анализируем, какие возможности есть у нас и у европейцев, чтобы фактически использовать эти активы для Украины", – эти слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сказанные во время выступления в Техасском университете 4 октября, остались почти незамеченными в Украине.

В политическом смысле это заявление трудно переоценить: до сих пор в США избегали обсуждений практических шагов относительно судьбы российских активов на таком высоком уровне.

Это заявление фактически дало сигнал всем нашим союзникам: вопрос стоит на повестке дня и над его решением нужно работать.

Уже через неделю, 12 октября, это намерение было поддержано министром финансов США Джанет Йеллен на встрече министров финансов и руководителей центральных банков "Группы семи" в Марракеше.

Одновременно правительства Бельгии и Эстонии сделали важные заявления в контексте этого.

Так, 11 октября, во время визита президента Зеленского в Брюссель, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о намерении поддержать Украину именно за счет российских активов. Его правительство планирует использовать в интересах Украины прибыль, полученную в качестве дивидендов от около $200 млрд резервов Центробанка РФ и других активов, связанных с РФ, размещенных в депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии – а это около 1,7 млрд евро.

Это уже не первый такой шаг со стороны бельгийского правительства – в мае этого года было объявлено о пакете помощи Украине на сумму 92 млн евро, профинансированный за счет налоговых поступлений с российских активов.

А правительство Эстонии 13 октября одобрило и направило в парламент законопроект, который в случае одобрения откроет возможности для использования замороженных российских активов для возмещения Украине.

Эти заявления и шаги выглядят своеобразным "медовым месяцем" для Украины в части конфискации активов РФ. Но если учесть вызовы, которые нас ожидают, и политический контекст, то становится понятным, что проще задача для нас не стала.

В первую очередь следует отметить, что вопрос полной конфискации и передачи Украине $300 млрд замороженных российских активов пока не обсуждается. Выступая в техасском Остине, Блинкен употребил слово "использовать" (use), а не "конфисковать" (seize или confiscate), эта же возможность обсуждалась в Марракеше и об этом же говорится в законопроекте эстонского правительства.

Это означает, что стратегическая позиция наших союзников по этому вопросу остается неизменной – активы РФ будут заморожены, до полной выплаты ею компенсации Украине.

Однако даже альтернативные сценарии использования этих активов, в любом случае, могут стать квантовым скачком для возмещения Украине. И из озвученных предложений вырисовываются два возможных сценария. О них в полной версии статьи.

За день до заявления Энтони Блинкена в Техасе, в Конгрессе США состоялось результативное голосование за отставку спикера Кевина Маккарти. Именно сокращение или отмена финансирования Украины стали едва ли не главным публичным месседжем трампистской части фракции республиканцев, которая выступила против Маккарти.

А начало войны в Израиле, который США исторически поддерживают в таких ситуациях, делает ситуацию с поддержкой Украины для Белого дома еще более сложной, особенно накануне самых драматических президентских выборов в Штатах за последние почти сто лет.

Для Украины заявления Блинкена и Йеллен – двух ведущих представителей администрации Байдена – являются не только положительным, но и тревожным сигналом, что уже в среднесрочной перспективе следует искать альтернативные пути финансовой поддержки Украины. И замороженные резервы ЦБ РФ начинают рассматриваться как такой источник именно в связи с этим.

Из-за таких тревожных сигналов украинская дипломатия должна усилить работу по обеспечению финансовой поддержки Украины, а также должна настаивать, что только конфискация российских активов является единственным приемлемым вариантом для Украины.

Подробнее – в материале Ивана Городисского Два подхода к возмещению ущерба Украине: какое будущее у замороженных российских активов.