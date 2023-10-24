Что известно о будущем правительстве Польши и есть ли там угрозы для Украины

Когда стало понятно, что оппозиция в Польше имеет все шансы сформировать новое правительство, оказалось, что украинская власть в отношениях с Польшей фокусировалась только на диалоге с партией "Право и справедливость" (ПиС) и не имеет хоть как-то налаженных каналов сотрудничества с оппозицией.

И это может стать немалым фактором риска для украинско-польских отношений следующих месяцев.

Правда, определенное время для работы над ошибками у Киева еще есть. Как ожидается, "ПиС" еще нескоро отдаст оппозиции рычаги влияния, а главное – попытается блокировать все их важные инициативы.

О том, как быстро Польша получит новое правительство, кто может войти в его состав и что может измениться в отношениях с Украиной после его утверждения, – в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.

На этой неделе президент Польши Анджей Дуда начинает консультации с представителями всех парламентских партий, прошедших в Сейм.

Всего таких политических сил пять: правящая партия "Право и справедливость" (которая формально является победителем выборов), проевропейская оппозиция: блок "Гражданская коалиция" Дональда Туска, блок "Третий путь" и "Новая левица", а также блок крайне правых партий "Конфедерация".

Мандат на формирование правительства дает президент. С большой долей вероятности он поручит это партии "Право и справедливость" (ПиС).

Но, если в течение месяца попытки "ПиС" сформировать правительство с Польской крестьянской партией (PSL), которая прошла в парламент в составе оппозиционного блока "Третий путь", окажутся безрезультатными, право на формирование правительства отойдет к парламенту.

Таким образом, реальная смена правительства Польши ожидается только во второй половине декабря.

Сейчас в оппозиции уже идет процесс распределения должностей. И хотя официально их не комментируют, об определенных договоренностях медиа уже узнали.

С очень высокой долей вероятности новым премьером станет Дональд Туск. Его партия "Гражданская коалиция" также получит и должность маршалка Сената (верхней палаты польского парламента) – им, скорее всего, станет бывшая кандидат на президентских выборах 2020 года Малгожата Кидава-Блонская.

Впрочем, похоже, что внимание Украины будет приковано к блоку "Третий путь".

Политическая сила, получившая "золотую акцию" в новом Сейме претендует на наиболее важные для Киева портфели.

В первую очередь это касается партии "Польша-2050" Шимона Головни. Лидер партии может получить спикерское кресло в новом Сейме, однако более важным является то, что партия претендует на должности министров обороны и иностранных дел.

Новым главой МИД может стать Михал Кобоско – бывший журналист, а впоследствии – глава аналитического центра Atlantic Council. Второй кандидат на главу МИД – профессиональный дипломат, советник лидера партии "Польша-2050" Шимона Головни Катажина Пелчинская-Наленч. Но, есть препятствия для ее назначения.

А в контексте "зернового кризиса" для Украины важно то, кто займет должность министра сельского хозяйства. С самого начала коалиционных переговоров было известно, что эта должность отойдет к квоте PSL. Впрочем, конкуренцию "селянам" может составить лидер Agrounia Михал Колодзейчак, который прошел в Сейм по списку "Гражданской коалиции".

Затягивание с назначением нового правительства – далеко не единственная проблема для нового парламентского большинства.

Лидер "ПиС" Ярослав Качиньский, комментируя результаты своей политсилы на выборах, заявил, что при "худшем сценарии" партия будет блокировать все попытки оппозиции отменить реформы, принятые за годы их власти.

Ключевым вопросом здесь становится, будет ли позиция президента Дуды такой же бескомпромиссной. Если да, то это станет огромной проблемой для новой коалиции, ведь для преодоления президентского вето нужно 60% голосов, чего у нее нет.

А соответственно, не исключен сценарий, что до президентских выборов 2025 года возможности коалиции будут существенно ограничены.

Впрочем, даже выигрыш "дружественного" кандидата на следующих президентских выборах не решает всех проблем.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.