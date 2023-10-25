Как война на Ближнем Востоке раскалывает Европу

Израильско-палестинский вопрос внес разногласия среди европейских правительств. Не зря недавно немецкий министр иностранных дел Бербок говорила, что ХАМАС хочет вбить "клин ненависти" в мировое сообщество.

От начала реализации Израилем сухопутной операции в Секторе Газа (которая, как ожидается, повлечет за собой многочисленные смерти гражданского населения) этот градус напряжения только возрастет.

И ЕС надо быть готовым к тому, что эта война станет непростым испытанием для европейского единства.

Подробнее о расколе в Европе на фоне новой войны на Ближнем Востоке – в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Европейский фронт израильской войны: как пропалестинские протесты раскололи ЕС.

Ряд акций в поддержку Палестины прокатился по столицам стран Европы. И правительства этих стран по-разному отреагировали на акции.

Например, в Великобритании пропалестинские демонстрации были разрешены и прошли без заметных инцидентов, несмотря на численность.

Зато в Германии, Австрии и Франции такие акции запретили, а их участников разгоняла полиция.

В странах с большой долей мусульманского населения в акциях в поддержку Палестины приняли участие и представители власти.

В частности, мэр Сараево Беньямина Карич приняла участие в акциях, прошедших в столице Боснии и Герцеговины. В частности, она заявила, что жители города, которые пережили "самую длинную осаду в современной истории" в 1990-х годах, знают, "что такое не иметь воды и еды".

Обычно организаторами пропалестинских акций в европейских странах являются палестинские и мусульманские группы, ассоциации за мир, профсоюзы рабочих и студентов и левые политические партии.

Новая война на Ближнем Востоке показала, насколько по-разному европейцы понимают ее причины и ответственность сторон.

В Германии политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности ХАМАС.

Неудивительно, что в стране с одними из крупнейших еврейских и мусульманских общин вспыхнула напряженность.

Однако Германия, которая чувствует историческую ответственность за Холокост, все же больше поддерживает Израиль.

И запрет на пропалестинские акции поднял важную проблему, поскольку право на мирные собрания закреплено в Конституции.

Даже уполномоченный по вопросам антисемитизма в Германии Феликс Кляйн выразил обеспокоенность по поводу запрета демонстраций, поскольку его беспокоит ограничение свободы мирных протестующих.

Франция, которая является одним из лидером по количеству еврейского и мусульманского населения, также находится в напряжении, особенно после убийства учителя исламистским боевиком, которое французские власти связывают с событиями в Газе.

Еще одним следствием конфликта на Ближнем Востоке для Франции стала волна фейковых минирований.

На фоне таких рисков решение властей о запрете пропалестинских протестов, хотя его и оспаривают, выглядит логичным.

А вот, например, в Испании министры, представляющие левые партии, осуждали действия Израиля и критиковали ЕС за "двойные стандарты" в конфликте в пользу Тель-Авива.

Разногласия во взглядах на ситуацию в Израиле проявились даже внутри евроинститутов. Однако ЕС в конце концов удалось принять общую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

Но, очевидно, что с началом реализации Израилем сухопутной операции в Секторе Газа градус напряжения в Европе только возрастет.

И ЕС надо быть готовым к тому, что эта война станет непростым испытанием для европейского единства.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Европейский фронт израильской войны: как пропалестинские протесты раскололи ЕС.