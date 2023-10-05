Зачем Вучичу нужны были беспорядки на севере Косова и причастна ли к ним РФ

Вооруженная стычка, произошедшая в конце сентября на севере Косова, населенном этническими сербами, может иметь весьма далеко идущие последствия.

Как оказалось, лидером нападавших был косовский депутат от партии "Сербский список" Милан Радойчич, что бросает тень на причастность к стычке властей Сербии.

Кроме того, к многочисленным вопросам к сербским властям добавляется и возможный российский след в этой истории.

Подробнее о провокации и ее последствиях – в интересной статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Наказание для Сербии: чем закончится история с "зелеными человечками" и погибшими в Косове.

Стычка на севере Косова длилась менее одного дня. Все началось в ночь на 24 сентября, когда полицейские, патрулировавшие населенный сербами северный регион, заметили возведение баррикады недалеко от границы с Сербией.

Оттуда по полиции открыли огонь (в результате чего погиб один правоохранитель), после чего нападавшие сбежали в село Баньска, где забаррикадировались в сербском православном монастыре.

До сих пор неизвестно, почему полиция Косова дала возможность нападавшим покинуть монастырь и пересечь сербскую границу. Впрочем, правоохранителям удалось ранить нескольких нападавших и убить четырех.

Скрыть связь между нападавшими и властями Сербии является действительно непосильной задачей. Заместитель председателя партии "Сербский список", которая фактически является филиалом в Косове партии сербского президента Вучича, Милан Радойчич сам признал свое участие в этой стычке.

В такой ситуации власти Косова получили аргументы, чтобы требовать от Запада наказания Белграда, включая введение санкций. Но призывы наказать Белград звучат не только от Косова.

А в Белом доме объявили об увеличении контингента миротворцев KFOR – и это также крайне недвусмысленный сигнал Белграду.

Такого мощного осуждения действий сербских властей не было уже давно.

Итак, действительно ли, как утверждают в Приштине, целью действий Радойчича и его единомышленников было отторжение территории северного Косова – нечто подобное действиям РФ на Донбассе в 2014 году?

В пользу этой версии говорит реакция Белграда, особенно в первые часы кризиса.

Здесь и заявление Вучича, что он давно "предупреждал, что такое может произойти, и это произошло – сербы взбунтовались". И показательное объявление траура по убитым сербам. И даже показательная координация своих действий с посольством РФ.

В конце концов, успех "спецоперации" на севере Косова должен был бы дополнительно усилить позиции Вучича, что было бы очень кстати, учитывая его планы провести 17 декабря досрочные парламентские выборы.

Все это дает основания предполагать, что размещение баррикад должно было стать началом масштабного плана, который Приштине, случайно или нет, удалось сломать в самом начале.

Но есть ли основания говорить о попытке Белграда разыграть на севере Косова сценарий, подобный действиям России в 2014 году?

Сейчас это предположение кажется слишком фантастическим.

Остается открытым вопрос, имела ли отношение к этому конфликту РФ. О такой возможности много говорят в сербской оппозиции, обращая внимание на личность адвоката, который представлял интересы Милана Радойчича.

Этого адвоката зовут Горан Петрониевич, и он наверняка имеет связи в российских спецслужбах. В частности, в октябре прошлого года он был "наблюдателем" на "выборах", которые российские власти проводили на оккупированных украинских территориях.

Впрочем, каким бы ни был этот сценарий, он провалился.

И это должно в корне изменить расклады в треугольнике "Сербия – Косово – Запад".

И стратегия "задабривания Белграда" явно подходит к концу.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Наказание для Сербии: чем закончится история с "зелеными человечками" и погибшими в Косове.