Как мигранты стали фактором, который может определить победителя выборов в Польше

Несмотря на высокую инфляцию, кризис системы здравоохранения и военную агрессию России, одной из главных тем парламентской кампании 2023 года в Польше снова стала миграция.

В 2023 году Польша стала лидером ЕС по количеству новых видов на жительство для граждан третьих стран.

Политики конкурируют, кто же защитит польские семьи от "угрозы извне".

Поэтому не исключено, что победитель парламентских выборов снова будет зависеть от того, насколько сильными у поляков являются антимигрантские настроения.

И хотя эмоции подогревает вопрос миграции из стран Глобального Юга, украинцы из-за обещаний "остановить нашествие чужаков" могут получить рикошетом, идет речь в статье журналистки (Варшава) Елены Бабаковой Мигранты "выбирают" правительство Польши: как новый кризис беженцев может определить победителя.

Тему этой кампании традиционно задала партия власти "Право и справедливость" (ПиС). После того как сюжеты о трансгендерах, осквернении образа Иоанна Павла II или комиссии, которая будет выявлять российские влияния, не выстрелили, политики от правых сил взялись за мигрантов.

Триггером стало принятие в Брюсселе нового Пакта ЕС по миграции и убежищу. Хотя документ является довольно общим и говорит о солидарности европейских стран перед миграционными вызовами и добровольной релокации беженцев, ПиС и государственные СМИ рекламируют его как "навязывание полякам беженцев-мусульман" и "отбирание национального суверенитета".

Чтобы поляки наверняка не забыли о "преступной брюссельской власти", в один день с парламентскими выборами пройдет референдум, на котором четвертый вопрос будет звучать так: "Поддерживаешь ли ты принятие тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки, согласно принудительному механизму релокации, который полякам навязывает европейская бюрократия?"

Лидер ПиС Ярослав Качиньский описал эту дилемму так: "Хотите ли вы, чтобы мы перестали быть хозяевами в своей стране?".

Поведение ПиС продиктовано желанием не потерять евроскептический правый электорат в пользу крайнеправой партии "Конфедерация". В конце концов, этим опасением обусловлены и резкие заявления премьера Матеуша Моравецкого в адрес Киева относительно зернового кризиса и союза с Германией.

Второй триггер для антимигрантской кампании – ситуация на польско-белорусской границе.

Хотя не страны Центрально-Восточной Европы являются целью граждан ближневосточных стран и Глобального Юга, власти в Риге, Вильнюсе и Варшаве объявили мигрантов "демографическим оружием", а их попытки попасть в ЕС – гибридной войной, которую против Европы ведет Минск (и Москва).

Проблема восточного миграционного пути, безусловно, имеет измерение безопасности. Но имеет также измерение прав человека – беженцы происходят преимущественно из стран, откуда трудовая миграция в ЕС ограничена или заблокирована, многодневные попытки пересечь границу уже стоили жизни 49 людям и сотням – здоровья.

Ситуация на границе морально сомнительна еще по одной причине: если въезд запрещен бедным гражданам стран Глобального Юга, то состоятельные без проблем могут купить многократный "шенген" у коррумпированных работников польского МИДа.

Проправительственная пропаганда пытается перевести стрелки на визовые центры (и экс-министра Радослава Сикорского, который подписывал с ними соглашение).

Сейчас главными обиженными являются сами мигранты: МИД радикально ограничил выдачу виз "до выяснения всех обстоятельств дела".

На этом фоне неудивительно, что в предвыборных программах польские партии рассматривают миграцию преимущественно как угрозу нацбезопасности.

В общем, в избирательных списках почти не найдем кандидатов или кандидаток мигрантского происхождения. Хотя в течение последнего десятилетия в Польше натурализовались более 45 тысяч иностранцев, в парламент идут единицы.

Подробнее – в материале Елены Бабаковой Мигранты "выбирают" правительство Польши: как новый кризис беженцев может определить победителя.