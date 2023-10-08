Пенс о Трампе, Десантисе, Рамасвами: Из-за таких, как они, происходит война в Израиле и Украине

Бывший вице-президент США и претендент на президентскую номинацию от Республиканской партии Майк Пенс осудил риторику ведущих кандидатов-однопартийцев, которая, по его мнению, поспособствовала агрессии в Украине и Израиле.

Свое мнение Пенс высказал в эфире CNN в воскресенье, передает "Европейская правда".

Комментируя нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль, Пенс сначала сосредоточился на критике действующего президента США Джо Байдена, чьи попытки договориться с Ираном, считает он, "создали условия для этого беспрецедентного террористического нападения".

"Но я также считаю, что такое происходит, когда такие ведущие голоса, как Дональд Трамп, Вивек Рамсвами и Рон Десантис, сигнализируют об отходе Америки от роли лидера свободного мира", – подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что и российское вторжение в Украину, и вторжение террористов из ХАМАС в Израиль были неспровоцированными и поднимают вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты брать на себя роль лидера свободного мира.

"Сердцераздирающие фото и видео, поступающие из обоих этих театров боевых действий, напоминают нам, что Америка является незаменимым лидером свободного мира. И если я буду президентом Соединенных Штатов, мы будем руководствоваться американской силой", – подытожил Пенс.

Бывший вице-президент США Майк Пенс в июне объявил, что будет баллотироваться на пост президента, начав борьбу за номинацию от Республиканской партии.

Он поддерживает помощь США Украине и критикует бывшего президента Дональда Трампа за его похвалу президенту России Владимиру Путину.