Как небольшая группа поляков взяла в заложники две страны

6 ноября польские перевозчики начали физическое блокирование трех из четырех крупнейших пограничных переходов на польско-украинской границе.

Украинские и польские компании уже несут убытки. Так же страдают и отношения между двумя странами, которые еще не успели восстановиться после зернового конфликта.

Обо всех известных деталях конфликта – в статье эксперта ОО "Европа без барьеров" Павла Кравчука Кто стоит за блокадой Украины: рассказываем о радикалах, перекрывших польскую границу.

В репортажах и аналитике по этим событиям вы встретите преимущественно слово "перевозчики", но это очень абстрактная категория. Перевозчиков в Польше много, у них разные интересы и разные дела.

Несколько более глубокий поиск приводит нас к недавно созданной организации "Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта", первые сообщения о которой появились в сентябре и в которую входят несколько владельцев польских компаний, участвовавших и в предыдущих блокадах на границе.

Еще одним активным участником блокады является Рафал Меклер, владелец транспортной фирмы и председатель люблинской ячейки "Конфедерации", польской ультраправой партии с радикально антиукраинской риторикой и связями с Россией.

Как сам Меклер, так и "Конфедерация" активно лоббируют и освещают блокаду.

По сути, пока это единственная польская парламентская партия, поддержавшая эту акцию. Более того, 3 ноября лидеры "Конфедерации" организовали в Сейме пресс-конференцию с анонсом блокады с участием перевозчиков из "Комитета".

При этом, в отличие от аграрно-зерновых протестов и предыдущих блокад перевозчиков в 2022-2023 годах, эта забастовка не имеет поддержки ни большинства перевозчиков, ни органов власти Польши.

Это странно, но не существует даже четкого единого списка требований протестующих, которые поставили на уши сразу две страны. Разные источники приводят разные требования, которые постоянно меняются.

Украинское Министерство инфраструктуры за несколько дней забастовки так и не получило официального списка требований и вынуждено устанавливать их путем анализа сообщений в медиа.

Единственное, что можно сказать точно – это то, что требование о возвращении разрешений назвали нереальным как в Украине, так и в Польше.

По состоянию на 9 ноября 2023 года блокадникам границы удалось добиться таких целей: огромные убытки украинских перевозчиков и экспортеров; риск срыва поставок военных и гуманитарных грузов; убытки польских компаний; гуманитарная катастрофа на польской территории, где на въезд в Украину уже стоят тысячи автомобилей без доступа к бытовым удобствам.

Но самое главное – разрушается доверие к Польше в Украине.

На самом деле, акция на границе является в лучшем случае пиаром новосозданной организации "Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта" и связанной с ним политической партии "Конфедерация" – и это только если отбросить версию о заказе со стороны России.

В любом случае защита интересов польских перевозчиков является лишь прикрытием.

Между тем негативный эффект для украинской и не только экономики, а также для имиджа Польши в Украине очевиден.

Фактически небольшая группа, руководствуясь частными интересами, взяла в заложники экономику и национальную безопасность сразу двух крупных стран.

Подробнее – в материале Павла Кравчука Кто стоит за блокадой Украины: рассказываем о радикалах, перекрывших польскую границу.