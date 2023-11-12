Президент Латвии: Если мы подведем Украину, сохранить мир в Европе будет куда труднее

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине, и "важно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам".

Об этом он сказал в интервью AP, передает "Европейская правда".

Ринкевичс заявил, что для Запада важно поддерживать как Украину, так и Израиль против атак на общие ценности и международный порядок.

В интересах безопасности НАТО "рассматривать оба случая одинаково", сказал он. "Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, позволим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля", – сказал президент Латвии.

Ринкевичс сказал, что украинские солдаты воюют "очень храбро", и Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского о предоставлении большего количества оружия, "потому что мы не предоставили столько, сколько должны были".

Он сказал, что Россия мобилизует свою экономику, ресурсы и военную технику "для очень долгой войны". Она пыталась выиграть войну быстро, но поняла, что не может, и теперь Москва хочет "задушить" Украину, сказал он, прогнозируя, что в ближайшие месяцы она повторит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, как это было прошлой зимой.

Ринкевичс сказал, что ЕС и НАТО должны готовиться к длительной войне в Украине.

Если мир увидит, что Европа и Соединенные Штаты не в состоянии оказать поддержку Украине, отметил латвийский президент, "то я думаю, что это усилит давление на Израиль".

"Также, я думаю, что Иран будет более настойчивым. Давайте также не забывать обо всем азиатском регионе, и давайте не забывать о Тайване", – сказал он.

Как известно, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что "надо готовиться к долгому пути".