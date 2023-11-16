СМИ: ЕС может начать процедуру наказания против Польши за блокирование границы Украины

Если польские власти не решат проблему блокирования пограничных переходов с Украиной, Европейская комиссия может начать процедуру наказания против Польши.

Об этом стало известно корреспонденту польского RMF FM в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

В ЕК отмечают, что польские власти обязаны обеспечить поток товаров из Украины через так называемые "коридоры солидарности". Польские власти должны по законодательству ЕС обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах, сообщил RMF FM представитель Еврокомиссии.

Некоторые в ЕК считают, что польские власти делают не все, чтобы решить проблему и прекратить протест польских перевозчиков, и Брюссель явно теряет терпение.

Из неофициальных источников RMF FM стало известно, что в Еврокомиссии рассматривают вопрос о нарушении польскими властями регламента ЕС по либерализации торговли с Украиной, действие которого недавно было продлено до июня 2024 года. Сейчас Еврокомиссия должна исследовать правовые основания для запуска процедуры наказания.

Официально ЕК не хочет комментировать меры, которые она может принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

"Европейская комиссия все еще находится в контакте с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку дискуссии продолжаются", – сообщил представитель ЕК.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и проведения их проверок.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше, а также колонку о том, почему Украина не имеет права пойти навстречу требованиям польских перевозчиков.