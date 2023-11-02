США объявили масштабный пакет санкций против сетей поставок военных технологий в Россию

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в четверг объявило о масштабном пакете санкций против 130 физических и юридических лиц, которые способствуют уклонению от ограничений против России и помогают ей поставлять технологии для военного производства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Минфин США ввел ограничения против десятков людей и компаний из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, через которые Россия импортировала технологии, оборудование и другие средства, необходимые для поддержки и обслуживания своего военно-промышленного комплекса.

Под санкции попала также сеть лиц, связанная с россиянином Артуром Петровым, задержанным на Кипре ранее в этом году по запросу США. Петров, по данным американского следствия, организовал сложную схему обхода санкций для закупки электронных технологий американского производства для российских компаний.

Отдельный блок свежих санкций Минфина США охватывает десятки военно-промышленных компаний РФ, которые производят, импортируют, продают и ремонтируют промышленное оборудование, станки, запчасти, оборудование для российских компаний.

Кроме того, США расширили санкции против технологического и банковского сектора РФ, причастного к финансированию, исследованию, разработке и импорту передовых технологий.

Среди последних – российская государственная акционерная финансовая корпорация (АФК) "Система" – одна из крупнейших российских холдинговых компаний, работающая в оборонной, финансовой и технологической отраслях, и ее дочерние компании; ООО "Фрегат" – один из крупнейших поставщиков электронных компонентов и оборудования в России; "Оптрон" – один из ведущих российских производителей полупроводников.

Под ограничения США попали Санкт-Петербургская фондовая биржа и семь коммерческих банков.

Отдельно Государственный департамент США ввел около 100 санкций, направленных на будущее производство энергии и доходы России, металлургический и горнодобывающий сектор, оборонные закупки, а также на тех, кто участвует в поддержке военных усилий российского правительства и другой злонамеренной деятельности.

Напомним, что накануне в США арестовали четырех россиян, обвиняемых в сговоре с целью контрабанды из США электроники для российской армии.