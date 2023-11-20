В G7 объяснили, что только один проект о САП соответствует главному требованию, но и его нужно изменить

Послы стран G7 обратились к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с письмом, в котором объяснили, что только один из предложенных законопроектов об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) соответствует международным требованиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст письма, которым располагает "Европейская правда".

Послы отметили, что 15 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10060 об усилении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Послы считают, что этот законопроект совершенствует процедуры отбора руководителя САП и ключевых должностных лиц органа, а также усиливает способность САП регулировать свою организационную деятельность путем выделения САП в отдельное юридическое лицо; увеличение штата и должностных окладов; назначение независимого комитета по отбору из международных представителей; предотвращения утечки информации путем полного подчинения непрокурорского персонала главе САП.

"Мы понимаем, что существуют два конкурирующих законопроекта, зарегистрированные различными группами членов парламента (№10060-1 и № 10060-2). Мы считаем, что законопроект №10060 соответствует законодательному намерению укрепить институциональную автономию САП, улучшить ее способность регулировать организационную деятельность и установить механизмы дисциплины и ответственности", – отметили дипломаты.

Они отметили, что законопроект №10060 содержит важнейшие элементы для необходимой реформы.

Однако "вместе со своими столицами" послы рекомендовали добавить следующие элементы, чтобы продемонстрировать украинскому народу и международному сообществу, включая страны-доноры и частный сектор, преданность Украины борьбе с коррупцией и реформе в сфере правосудия:

1) Сохранить элементы реформы и институциональную независимость, как указано в законопроекте 10060;

2) Предоставить САП процессуальную автономию путем внесения необходимых элементов в Уголовно-процессуальный кодекс:

Предоставить САП право самостоятельно совершать соответствующие следственные и процессуальные действия в отношении специальных субъектов – депутатов, судей, мэров

Ввести правовые гарантии, которые обеспечивают соблюдение и предотвращают вмешательство в исключительные расследовательские полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины/САП другими правоохранительными органами

Предоставить заместителю председателя САП все полномочия заместителя Генерального прокурора/руководителя САП в случае его отсутствия.

Предоставить САП полномочия самостоятельно рассматривать запросы об экстрадиции и взаимной правовой помощи.



3) Создать отдел внутреннего контроля в САП. Это подразделение должно руководить независимо от Генерального инспектора Офиса генерального прокурора и нести ответственность за обеспечение добропорядочности. Делегировать полномочия САП для администрирования и выполнения соответствующих решений и санкций.

4) Ввести разумный срок для назначения Генеральным прокурором нового руководителя САП после объявления независимой комиссией результатов отбора.

5) Отменить в Уголовном процессуальном кодексе ограничения по срокам досудебного расследования до сообщения о подозрении, чтобы предотвратить преждевременное закрытие дел.

15 ноября послы стран Группы семи после первой встречи Консультативной группы экспертов приветствовали запуск реформы Конституционного суда Украины.

Послы также приветствовали принятие Верховной радой в целом закона о восстановлении финансового мониторинга так называемых политически значимых лиц.