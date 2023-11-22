Рада обратилась к парламенту Польши: ожидает шагов для снятия блокады границы

Верховная Рада обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением продолжать и в дальнейшем плодотворное сотрудничество между народами двух стран, в частности, и по разблокированию границы для перевозчиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщается на сайте Верховной Рады.

Постановление №10243 поддержали 284 народных депутата на пленарном заседании украинского парламента в среду.

"Нам чрезвычайно важно добрососедство в отношениях Украины и Польши в условиях чрезвычайно тяжелой социально-экономической ситуации в нашей стране, вызванной уничтожением или повреждением значительной части промышленного потенциала Украины в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Однако, отмечают депутаты, ситуация усугубилась в связи с блокированием пунктов пропуска на украинско-польской границе.

"Блокирование движения товаров через границу неизбежно приведет к ухудшению и так сложной социально-экономической ситуации в Украине, усложнит возможности восстановления экономики нашей страны", – заявили авторы обращения.

"При таких обстоятельствах необходимо безотлагательно найти пути выхода из ситуации, сложившейся на украино-польской границе", – подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, которые планируют присоединиться к протесту на пункте пропуска в Медыке.

Польские перевозчики с 6 ноября продолжают блокировать другие три пограничных перехода с Украиной – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры накануне совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.