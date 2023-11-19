Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Алексей Кубраков заявил, что за время блокирования границы польскими перевозчиками очереди на пунктах пропуска растянулись на десятки километров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр написал в Facebook.

"В сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 километров, в сторону Равы-Русской – более 10 километров, в сторону Краковца – более 16 километров", – отметил Кубраков.

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

Штаб будет работать пока граница не будет разблокирована, отметил министр.

"Сегодня на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства", – добавил он.

При необходимости украинские органы власти будут способствовать эвакуации водителей на территорию Украины.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных

Накануне Еврокомиссия предупредила, что ключевое требование польских перевозчиков – восстановление разрешительной системы для украинцев -не является юридически возможным.

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