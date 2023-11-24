Все провинции Канады признали Голодомор актом геноцида

Атлантическая канадская провинция Остров Принца Эдварда признала Голодомор актом геноцида украинцев, став последней провинцией из всех десяти, которые это сделали.

Соответствующий законопроект, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", в третьем и заключительном чтении получил единодушную поддержку депутатов.

"Остров Принца Эдварда присоединяется к другим провинциям в признании украинского голода актом геноцида", – говорится в тексте принятого законопроекта.

Кроме самого факта признания геноцида, законопроект также на провинциальном уровне определяет четвертую субботу ноября Днем памяти Украинского голода и геноцида.

В провинциальный парламент законопроект внес депутат от Либеральной партии Гордон Макнили. На его принятие депутатам понадобилось менее трех недель.

Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна ежегодно отмечает День памяти жертв голодомора. Учитывая решение законодательного собрания Острова Принца Эдварда, все десять канадских провинций признали Голодомор актом геноцида.

Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.