Путь к вступлению Украины в ЕС может стать сложнее. Объясняем, почему

Отчеты о состоянии дел в Евросоюзе часто подают позицию отдельных стран (в частности, Франции и Германии) или нарративы "брюссельского пузыря" как "мнение всего ЕС".

Но, как показывает уникальный отчет панъевропейского аналитического центра European Council on Foreign Relations (ECFR), картина намного разнообразнее и интереснее.

Он предоставляет детальный обзор состояния дискуссии стран-членов по вопросам, определяющим так называемую "способность ЕС принять новых членов".

О том, насколько ЕС готов к расширению, читайте в статье директора программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение" Дмитрия Шульги Расширение со многими неизвестными: готовы ли страны ЕС к приему новых членов.

Еще раз следует подчеркнуть, что этот отчет, на основе исследований позиций политических лидеров и экспертной среды всех стран-членов ЕС, дает максимально широкую картину по всем странам-членам, а не только отдельным из них.

Итак, во-первых, хорошая новость: фактически сейчас сформирован консенсус всех стран-членов ЕС (за исключением одной Венгрии), что расширение ЕС является геополитической необходимостью.

Но есть нюанс – этот консенсус не является стабильным. Сейчас расширение поддерживают 54% граждан ЕС, тогда как год назад было 58%. А в некоторых странах-членах (Австрия, Франция, Германия) этот показатель уже меньше 50%.

По мнению экспертов ECFR, внутренние политические процессы в 12 странах-членах (включая Австрию, Германию, Италию, Францию) позволяют прогнозировать рост антиевропейских настроений и партий, а следовательно, и оппозиции к расширению ЕС.

Поэтому желательно принципиальные решения принимать уже сейчас, пока есть момент.

Во-вторых, среди стран-членов нет консенсуса относительно того, как будет происходить расширение. Эта дискуссия вообще только начинается.

Сейчас страны-члены не имеют конкретного видения, как свои политические декларации подкрепить реальными политическими шагами.

Франция и Германия демонстрируют наибольшую заинтересованность продвигать дискуссию о расширении ЕС.

В этой дискуссии о принятии решений в ЕС есть два вопроса: нужна ли реформа (сужение применения консенсуса и расширение применения квалифицированного большинства), и если да, то насколько глубокая – должна ли она предусматривать изменение Договоров о ЕС или нет.

Существует широкий консенсус стран-членов, что в любом ближайшем будущем изменения в структуре ЕС не могут предусматривать изменения Договоров.

Теоретически Лиссабонский договор предусматривает возможность принятия единогласного решения о расширении процедуры квалифицированного большинства в определенных сферах (в частности, в сфере внешней политики и политики безопасности).

Но если такое предложение будет выдвинуто – меньшие страны будут настаивать на изменении количества голосов стран-членов для их подсчета, чтобы усилить их вес. Хотя и непонятно, как это сделать без изменения Договоров...

Кроме реформы процедуры принятия решений, вызывающей больше всего внимания, есть три других сложных вопроса, определяющих способность ЕС к расширению: финансовая реформа (влияние на расходы и доходы бюджета ЕС); институционная реформа в части гарантий соблюдения критериев верховенства права странами-членами; методология расширения в части влияния двусторонних отношений с отдельными странами-членами, которые могут блокировать кандидатов по политическим соображениям.

Большой проблемой является возможность блокирования стран-кандидатов (соседними) странами-членами из-за двусторонних споров.

Решением мог бы стать переход к квалифицированному большинству в вопросах внешней политики и политики безопасности, но, как указано выше, пока для этого нет не то что консенсуса, а даже большинства голосов стран-членов.

Поэтому потенциальным компромиссом может быть внесение соответствующих изменений только в методологию расширения, то есть чтобы решение стран-членов на разных стадиях процесса – в частности, открытие и закрытие отдельных глав переговоров с соответствующей страной-кандидатом – принималось не консенсусом (как сейчас), а квалифицированным большинством.

Подробнее о сложностях на пути расширения ЕС – в материале Дмитрия Шульги Расширение со многими неизвестными: готовы ли страны ЕС к приему новых членов.