Почему Украина должна изменить подход к наказанию российских пропагандистов за призывы к геноциду

Есть преступление россиян, которое является неотъемлемой частью геноцида и которое доказать абсолютно реалистично.

Это – публичные призывы к геноциду украинцев.

Проблема в том, что украинское законодательство не дает простых для применения и эффективных инструментов для привлечения к ответственности тех россиян, которые призывают к уничтожению украинской нации. Хотя мы все являемся свидетелями того, что такая пропаганда геноцида звучит в России.

О том, что необходимо изменить для осуждения за это преступление и почему это важно, читайте в статье юриста в сфере международного уголовного права, председателя ОО LingvaLexa Анны Вишняковой Идеологи геноцида: как наказать российских пропагандистов за призывы к уничтожению украинцев.

На фоне ужасных событий российско-украинской войны преступления, касающиеся антиукраинской пропаганды, отошли на второй, а то и на третий план по сравнению с убийствами, другими насильственными действиями или коллаборацией.

Однако именно пропаганда создала и поддерживает среду, в которой преступления против украинского народа в России не только толерантны, но и поощряются.

Ведь пропаганда часто является оружием.

А призывы к уничтожению украинской нации являются оружием, которое реально способно привести к геноциду.

Вообще определение преступления геноцида появилось в 1948 году. Тогда члены новосозданной ООН заключили письменную договоренность о том, что в мире больше никогда не должна повториться трагедия вроде Холокоста – так появилась Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

И этот документ четко говорит, что призывы к геноциду являются отдельным преступлением и также влекут за собой наказание.

Армен Гаспарян, Тимофей Сергейцев, Александр Дугин, Сергей Мардан – это лишь несколько имен тех, кто своими речами, книгами, выступлениями, статьями не просто оправдывает убийства украинцев, но и призывает к их уничтожению.

И Украина якобы не терпит такие заявления.

Этим пропагандистам сообщено о подозрении и даже есть как минимум два приговора по призывам к геноциду: российским пропагандистам Антону Красовскому (который предложил топить в реке украинских детей) и Евгению Павлову (который призвал уничтожать всех украинских "националистов-бандеровцев").

Но качество обоих приговоров, вынесенных заочно, сомнительно.

Уровень аргументации этих приговоров не соответствует международным стандартам. Но если Украина хочет, чтобы ее приговоры по "преступлению преступлений" признавались всем миром, то и подходить к вопросу надо соответственно. А для этого нужна основательная законодательная база, при которой не потребуется ломать право через колено, чтобы доказать очевидные вещи.

Итак, есть ли сейчас действенные инструменты для наказания пропагандистов?

Уголовный кодекс Украины предусматривает возможность преследовать за призывы к геноциду, но в украинском кодексе существует ограничение по преследованию иностранцев, которые не проживают в Украине и совершили преступление за ее пределами. Они подлежат ответственности, только если совершили тяжкие или самые тяжкие преступления.

Согласно нашему законодательству призывы к геноциду являются нетяжелым преступлением, что звучит абсурдно и с точки зрения международных стандартов, и с позиций того, что призывы к уничтожению украинцев являются одним из видов оружия, которое РФ применяет в войне.

Первым и самым простым шагом должно стать немедленное рассмотрение законопроекта об увеличении санкции за подстрекательство к геноциду, который переведет его в класс тяжких преступлений.

А обоснованные приговоры, вынесенные в Украине, привлекут внимание к этому преступлению и на международной арене.

Подробнее – в материале Анны Вишняковой Идеологи геноцида: как наказать российских пропагандистов за призывы к уничтожению украинцев.