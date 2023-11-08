Украина передала Венгрии предложения по решению вопроса нацменьшинств

Украина предоставила Венгрии подробную дорожную карту того, как можно решить споры по вопросу нацменьшинств.

Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Украине было важно, чтобы в отчете Еврокомиссии не чувствовался "венгерский след" и чтобы он был беспристрастным.

"И я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия в своем отчете подтвердила прогресс Украины, подтвердила, что права национальных меньшинств соответствуют Копенгагенским критериям, которые выставляются странам-членам Евросоюза", – отметила вице-премьер.

По ее словам, Украина продолжает работать с венгерской стороной.

"Мы передали им подробную дорожную карту, как мы видели решение вопросов, которые ставятся венгерским правительством", – сказала Стефанишина, подчеркнув, что и венгерское меньшинство постоянно находится в диалоге с официальным Будапештом.

Сейчас Украина призвала прийти к согласию и дать обратную связь по предоставленным предложениям.

Ранее Венгрия заявила, что будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

В частности, Еврокомиссия напомнила Украине о необходимости выполнить рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства о нацменьшинствах.

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