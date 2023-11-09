Какие неожиданности принес отчет Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС

8 ноября в Брюсселе приняли долгожданное, но пока промежуточное решение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Финальное решение ЕК принесло неожиданности – как приятные, так и не очень.

Подробно об отчете Еврокомиссии, а также о том, когда можно ожидать реального открытия переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, – в глубоком анализе редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Желтый свет для Украины: что решила Еврокомиссия и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС.

Итак, Еврокомиссия (то есть исполнительный орган ЕС) рекомендовала государствам-членам (то есть тем, кто принимает окончательное решение) открыть переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. И это – победа.

Это решение Еврокомиссии не является окончательным: его должен утвердить (в нынешней или в обновленной редакции) саммит ЕС, который состоится 14 декабря.

А теперь – важная позитивная новость.

Для Украины придумали процедуру вступления, которой до сих пор не существовало. Промежуточные, технические этапы начнутся прямо в декабре – как только появится политическое решение саммита ЕС.

В случае одобрительной оценки на мартовском саммите ЕС попытается как можно быстрее, вероятно, уже в апреле 2024 года, собрать следующее мероприятие под названием "межправительственная конференция", где государства-члены должны утвердить технический документ под названием "переговорная рамка", а дальше стороны перейдут к содержательному процессу переговоров. Впрочем, последние даты – не точные, потому что каждое из решений требует консенсуса (а фактор Венгрии никто не отменял, и к нему мы еще вернемся).

Например, Албания и Северная Македония ждали утверждения "рамки" более двух лет.

То есть, Еврокомиссия разработала для Украины уникальную ускоренную процедуру вступления.

Свой кусок работы придется осуществить и Украине.

В отчете Еврокомиссии перечислены четыре требования, при выполнении которых Украина в марте 2024 года должна получить уже упомянутый зеленый свет.

Для этого Верховная Рада должна: принять правительственный законопроект об увеличении штатной численности НАБУ; внести изменения в закон о предотвращении коррупции; принять закон(ы), чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии по законам о национальных меньшинствах, о государственном языке, медиа и образовании; принять закон, который урегулирует лоббирование "по европейским стандартам".

Два первых пункта не вызывают вопросов.

А вот на двух последних остановимся отдельно.

Обратите внимание, насколько общей, неконкретной является формулировка относительно меньшинственного критерия.

Это, в частности, дает венгерской стороне (а также комиссару по вопросам расширения Оливеру Варгеи, назначенному по венгерской квоте) возможность говорить как об успешном, так и о недостаточном выполнении этого критерия в зависимости от политической конъюнктуры.

Для премьера Венгрии Виктора Орбана эта "игра" с Еврокомиссией является финансово выгодной: на каждом следующем этапе он шантажирует Брюссель блокадой Украины и получает взамен финансовые преференции.

Поэтому, чтобы этот источник поступлений сохранялся, действующему венгерскому лидеру выгодно, чтобы Украина каждый раз переходила на следующий этап. Это добавляет надежды на то, что и в марте 2024 года Венгрия даст согласие на следующее подтверждение прогресса Украины. Но для этого Украина должна договориться с венграми о том компромиссе, который их удовлетворит.

А вот последнее требование – по урегулированию лоббирования "по европейским стандартам" – действительно опасно.

Оно создает прецедент, который грозит Украине проблемами в дальнейших переговорах.

Мы имеем ситуацию, когда перед Украиной ставят требование, которое не основывается на европейских нормах и которого не было в предыдущих обязательствах перед ЕС.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Желтый свет для Украины: что решила Еврокомиссия и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС.