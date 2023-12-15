Как друзья Западных Балкан могут усложнить Украине путь к членству в ЕС

Вчера произошло чудо: Евросоюз согласился открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Конечно, нынешние события являются прекрасным поводом праздновать дипломатическую победу.

Но надо также осознавать, что впереди нас может ждать новая проблема. Которая дополнит венгерское сопротивление (ведь оно никогда не исчезнет) и может стать даже серьезнее его. Это – проблема государств Западных Балкан.

О том, как это связано – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Почему Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути Украины в ЕС.

История движения в ЕС государств Западных Балкан длится уже более 20 лет. Еще летом 2003 года все государства региона получили признание европейской перспективы (первая ступень на пути к вступлению). Но с тех пор только одно государство – Хорватия – достигло успеха и в 2013 году стало полноправным членом ЕС.

Но самое главное – то, что все остальные за эти 20 лет не показали прогресса, которого следовало бы ожидать от государств-кандидатов.

Более того, сейчас движение всех балканских государств в ЕС остановилось.

Недавно мы публиковали рейтинг евроинтеграции-2023, основанный на официальных данных ЕК. Это исследование оценивает скорость реформ в Украине и в других государствах. И вот здесь во всех балканских государствах ситуация катастрофическая.

Такое впечатление, что за 20 лет они потеряли веру в то, что когда-то вступят в ЕС. А потому, даже имея открытый переговорный процесс, остановили адаптацию своего законодательства к европейским нормам.

Вы спросите, при чем здесь Украина?

А к тому, что наш прогресс уже зависит от балканского. И с течением времени эта тенденция только нарастает.

Перед саммитом-2023 Киев почувствовал это особенно сильно, когда представители австрийского правительства выдвинули ультиматум: они не поддержат решение начать переговоры с Украиной, пока другие государства ЕС не согласятся на тот же шаг с "австрийским фаворитом" на Балканах – Боснией.

Но уже сейчас от австрийцев и от политиков некоторых других государств региона приходится слышать развитие этого тезиса: они говорят, что вступление Украины в ЕС возможно только вместе с каким-то из балканских государств.

Потому что, мол, "несправедливо", что страны Балкан, которые 20 лет стояли в прихожей, там и останутся, тогда как Киев быстро достигнет желанного членства.

Если дальше Украина будет действительно проводить реформы (а не только имитировать их); если европейская интеграция станет приоритетом для всех политических сил, как мы нередко видим в последнее время (например, во время выполнения 7 критериев ЕС; последний раз – во время принятия закона о правах нацменьшинств) – то мы обгоним Балканы довольно быстро.

Поэтому даже через год-два балканская проблема может стать очень реальной для Украины.

Так, может, какое-то из государств Балкан сейчас также покажет высокий класс евроинтеграции и вместе с нами направится к быстрому вступлению в ЕС?

К сожалению, сейчас нет никаких оснований на это надеяться.

Что это означает для Украины?

Надо осознавать: на пути в ЕС вызовом могут оказаться не только наши реформы и скорость их проведения, но и ситуация в других государствах.

Можно и нужно сотрудничать с этими странами и пытаться возродить их веру в возможность вступления в ЕС.

А одновременно нам, начав переговоры о вступлении, надо будет вести активную работу в нескольких европейских столицах – с друзьями стран на Западных Балканах, прежде всего в Вене, Любляне и Риме, убеждая, что в тот момент, когда Украина будет готова к вступлению, она должна стать новым членом ЕС.

Даже если Балканы – преимущественно по собственной вине – все еще будут находиться в зоне неопределенности.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Почему Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути Украины в ЕС.