Как друзья Западных Балкан могут усложнить Украине путь к членству в ЕС
Пятница, 15 декабря 2023, 09:00
Вчера произошло чудо: Евросоюз согласился открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Конечно, нынешние события являются прекрасным поводом праздновать дипломатическую победу.
Но надо также осознавать, что впереди нас может ждать новая проблема. Которая дополнит венгерское сопротивление (ведь оно никогда не исчезнет) и может стать даже серьезнее его. Это – проблема государств Западных Балкан.
О том, как это связано – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Почему Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути Украины в ЕС.
История движения в ЕС государств Западных Балкан длится уже более 20 лет. Еще летом 2003 года все государства региона получили признание европейской перспективы (первая ступень на пути к вступлению). Но с тех пор только одно государство – Хорватия – достигло успеха и в 2013 году стало полноправным членом ЕС.
Но самое главное – то, что все остальные за эти 20 лет не показали прогресса, которого следовало бы ожидать от государств-кандидатов.
Более того, сейчас движение всех балканских государств в ЕС остановилось.
Недавно мы публиковали рейтинг евроинтеграции-2023, основанный на официальных данных ЕК. Это исследование оценивает скорость реформ в Украине и в других государствах. И вот здесь во всех балканских государствах ситуация катастрофическая.
Такое впечатление, что за 20 лет они потеряли веру в то, что когда-то вступят в ЕС. А потому, даже имея открытый переговорный процесс, остановили адаптацию своего законодательства к европейским нормам.
Вы спросите, при чем здесь Украина?
А к тому, что наш прогресс уже зависит от балканского. И с течением времени эта тенденция только нарастает.
Перед саммитом-2023 Киев почувствовал это особенно сильно, когда представители австрийского правительства выдвинули ультиматум: они не поддержат решение начать переговоры с Украиной, пока другие государства ЕС не согласятся на тот же шаг с "австрийским фаворитом" на Балканах – Боснией.
Но уже сейчас от австрийцев и от политиков некоторых других государств региона приходится слышать развитие этого тезиса: они говорят, что вступление Украины в ЕС возможно только вместе с каким-то из балканских государств.
Потому что, мол, "несправедливо", что страны Балкан, которые 20 лет стояли в прихожей, там и останутся, тогда как Киев быстро достигнет желанного членства.
Если дальше Украина будет действительно проводить реформы (а не только имитировать их); если европейская интеграция станет приоритетом для всех политических сил, как мы нередко видим в последнее время (например, во время выполнения 7 критериев ЕС; последний раз – во время принятия закона о правах нацменьшинств) – то мы обгоним Балканы довольно быстро.
Поэтому даже через год-два балканская проблема может стать очень реальной для Украины.
Так, может, какое-то из государств Балкан сейчас также покажет высокий класс евроинтеграции и вместе с нами направится к быстрому вступлению в ЕС?
К сожалению, сейчас нет никаких оснований на это надеяться.
Что это означает для Украины?
Надо осознавать: на пути в ЕС вызовом могут оказаться не только наши реформы и скорость их проведения, но и ситуация в других государствах.
Можно и нужно сотрудничать с этими странами и пытаться возродить их веру в возможность вступления в ЕС.
А одновременно нам, начав переговоры о вступлении, надо будет вести активную работу в нескольких европейских столицах – с друзьями стран на Западных Балканах, прежде всего в Вене, Любляне и Риме, убеждая, что в тот момент, когда Украина будет готова к вступлению, она должна стать новым членом ЕС.
Даже если Балканы – преимущественно по собственной вине – все еще будут находиться в зоне неопределенности.
Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Почему Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути Украины в ЕС.