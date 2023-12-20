Когда ЕС сможет преодолеть вето Орбана на 50 млрд евро помощи Украине

Саммит Евросоюза 14-15 декабря принес действительно историческое решение для Украины: мы получили зеленый свет для начала переговоров о вступлении в ЕС и согласие государств-членов на то, чтобы этот процесс начался немедленно.

Вместе с тем, лидеры ЕС так и не согласовали решение о финансовом пакете, частью которого была помощь Украине на сумму 50 млрд евро. Венгерский премьер ветировал решение.

Венгерская блокада является неприятной, но временной. Деньги для Украины есть, и сейчас в ЕС только решают, как именно предоставить их Киеву.

Подробно об этом смотрите в редакционной дискуссии "ЕвроПравды", или читайте в статье редактора Сергея Сидоренко – Укрощение Орбана: почему ЕС выделит Украине 50 млрд евро, несмотря на венгерское вето.

Сначала очень коротко и наглядно о том, что это за деньги и почему к ним приковано такое внимание.

Тот факт, что 50-миллиардная помощь от ЕС является чрезвычайно весомой, вряд ли нуждается в доказательствах. Внешнее финансирование критически важно для Украины во время войны, ведь доходов от экономики недостаточно для покрытия даже важнейших расходов, среди которых – зарплаты ВСУ и закупка оружия и боеприпасов (ведь не всю оборонную помощь мы получаем от западных доноров).

Главными финансовыми донорами, которые помогают Украине выстоять финансово, являются Евросоюз и США, поступает прямая бюджетная помощь также от других государств (преимущественно членов G7) и от МВФ.

Но, как известно, финансирование со стороны США сейчас приостановилось из-за политических дебатов в Штатах, и самая оптимистичная оценка принятия обновленного бюджета – это январь 2024 года. До сих пор спасали деньги от ЕС (1,5 млрд евро в месяц), но они поступают до конца текущего года, а с 1 января имеем пустоту.

И именно эту пустоту должна была бы закрыть новая программа от Евросоюза общей стоимостью в 50 млрд евро под названием Ukraine Facility.

То есть эти деньги дали бы Украине уверенность в завтрашнем дне.

На саммите ЕС 14-15 декабря программу не утвердили.

Зато на саммите в Брюсселе 26 государств-членов ЕС достигли предварительного согласия об объемах финансирования и о том, что Украина должна получить эти средства независимо от согласия 27-го государства, то есть Венгрии.

Хотя желательным до сих пор остается вариант убедить Орбана. И, кстати, сам он дал сигнал, что может быть готов "убедиться".

Именно для этого ЕС собирает внеочередной саммит, который состоится в Брюсселе 1 февраля.

Что же лидеры ЕС придумали, когда поняли, что Венгрия не уступит?

Все 26 государств-членов ЕС, кроме Венгрии, не просто в целом согласовали то, что Украине надо помогать, а подробно согласовали, что они предоставят Украине средства в объеме 50 млрд евро пропорционально своему вкладу в бюджет ЕС, а также согласились, что это произойдет независимо от согласия Орбана.

А еще руководители государств-членов поручили Еврокомиссии подготовить решение в обход венгерского вето в таком виде, чтобы оно не оставляло венгерского авторитарного лидера в роли победителя.

Является ли критической для Киева задержка решения до февральского саммита?

Ответ однозначный – нет. Бюджет пока имеет запас прочности.

Главное что нужно сейчас – это уверенность, что в феврале решение гарантированно примут. И эта уверенность есть.

Более того, в ЕС сейчас считают, что наиболее вероятным сценарием событий на новом саммите будет то, что Орбан возмутится, поколеблется – но даст свое "добро" на финансирование Украины по стандартной процедуре.

Да и сам Орбан уже сейчас предполагает, что отдаст свой голос "за".

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Укрощение Орбана: почему ЕС выделит Украине 50 млрд евро, несмотря на венгерское вето.