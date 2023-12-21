Как Туск вернулся к власти несмотря на мифы о "немецком агенте" и пакости лагеря Качиньского

Дональд Туск возвращается после восьми лет правления своего заклятого политического врага Ярослава Качиньского и его лагеря.

Еще год назад многие сторонники Дональда Туска скептически оценивали его шансы во второй раз прийти к власти. Однако сегодня власть снова в его руках.

Подробно о новом премьере Польши – в статье публициста, журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Человек из прошлого: как Дональд Туск, в которого никто не верил, вернулся в польскую политику.

Уже два десятилетия именно Дональд Туска и Ярослав Качиньский олицетворяют и определяют польскую политику.

Их ожесточенная борьба имеет не только политическое, но и личностное измерение – очень эмоциональное и амбициозное. Это противостояние проходило разные этапы.

Началось оно еще в далекие 1990-е годы, когда в лагере бывшей "Солидарности" наметился раскол. Ярослав Качиньский пошел по пути острой критики политики компромисса (хоть и ограниченного) с бывшими коммунистами.

Зато Туск присоединился к либеральному лагерю. Со временем в риторике Качиньского либерализм стал синонимом предательства интересов Польши и грязных схем.

Впоследствии Туск возглавил партию "Гражданская платформа", возникшую на руинах движения "Солидарности", правоцентристской Избирательной акции "Солидарность", либерального Союза свободы и других либеральных объединений.

А братья Лех и Ярослав Качиньские объединили правых и консервативных политиков из бывшего лагеря "Солидарности" в партии "Право и справедливость" (ПиС).

Во время недавнего парламентского выступления в Сейме Дональд Туск вспомнил миф против него, который создали его оппоненты.

В 2005 году в конце избирательной кампании Яцек Курский, один из политтехнологов Качиньского и партии ПиС, запустил в СМИ информацию о том, что якобы дед Туска пошел добровольцем служить в вермахт.

Глядя на Ярослава Качиньского во время выступления в Сейме, он сказал, что его брат Лех при жизни называл Курского негодяем.

Ярослав Качиньский не выдержал: он воспринял это как неуважение к памяти брата и вышел на трибуну Сейма, хотя голоса ему не давали. "Дональд Туск – немецкий агент", – выкрикивал он.

Вымышленная история о деде из вермахта до сих пор остается основной клеветой против Туска.

Во время авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли Лех Качиньский, его жена и многие польские политики, генералы и чиновники.

Трагедия произошла в то время, как правительство Польши возглавлял Туск. Тогда меры правительства были направлены на то, чтобы вернуть тела жертв из России и выяснить причины трагедии. Это стали основой для формирования второго канонического мифа "Права и справедливости": Туск – предатель Польши, он сговорился с Путиным.

После 2010 года конфликт Качиньского и Туска перешел в сугубо личную плоскость и остается таковым до сих пор.

Самый серьезный кризис первое правительство Туска пережило в 2010 году после Смоленской катастрофы. Это трагическое событие придало новую динамику конфликту между лагерем премьер-министра и командой Ярослава Качиньского.

В конце правления ГП Туск уехал в Брюссель, где занял пост президента Европейского совета и председателя Европейской народной партии.

В Европейском совете Туск также столкнулся с несколькими крупнейшими кризисами в ЕС за последние годы.

Однако Туску успешно удавалось смягчать кризисы и тушить пожары, насколько это позволяла его должность председателя совета.

В 2021 году он вернулся в совсем другую Польшу – страну, погрузившуюся в ожесточенную политическую борьбу, на арене которой господствовал ПиС. И начал кропотливую работу.

Сейчас он мечтает укрепить свою политическую позицию и позицию Польши в Европе и восстановить имиджевые потери, вызванные периодом правления ПиС.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Человек из прошлого: как Дональд Туск, в которого никто не верил, вернулся в польскую политику.