Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности

Министерство обороны США сообщило о телефонном разговоре своего главы Ллойда Остина с его украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Пентагон.

В заявлении ведомства говорится, что стороны обсудили последнюю информацию о ситуации в Украине и приоритеты безопасности помощи.

В то же время Остин также предоставил обновленную информацию о прогрессе в создании коалиций сил и средств в рамках контактной группы по вопросам обороны Украины и планирования будущих встреч группы.

"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", – говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме выразили убеждение, что достигли прогресса во время переговоров с республиканцами в Сенате США по усилению мер против миграции на южной границе, что позволит, возможно, в январе одобрить пакет дополнительного финансирования для Украины.

В среду стало известно, что Сенат США до конца года не проголосует за пакет помощи Украине, хотя переговорщики от обеих партий продолжают свою работу.

Любое соглашение в Сенате, который контролируют демократы с перевесом в 51 голос, должно будет также получить одобрение Палаты представителей США, которую контролируют республиканцы (большинство в 221 против 213).

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