Сенат США не проголосует за помощь Украине в этом году

Сенат США не проголосует за пакет помощи Украине и усиление безопасности границ США до начала следующего года, хотя переговорщики от обеих партий продолжают свою работу.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили лидеры обеих партий в Сенате, сообщает Reuters.

"Наши переговорщики будут работать очень усердно во время декабрьских и январских каникул, и наша цель – сделать что-то, как только мы вернемся", – заявил журналистам лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

В то же время второй республиканец в Сенате Джон Тьюн заявил, что соглашение не будет достигнуто до января 2024 года, указав, что "демократы упустили время до того момента, когда возможна договоренность" по соглашению о безопасности границ до Рождества.

В совместном заявлении Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявили, что участники переговоров "достигают обнадеживающего прогресса", но "остаются сложные вопросы".

"Я не могу сказать, насколько это сложный вопрос. Это самая сложная сфера американского законодательства", – сказала сенатор Кирстен Синема, независимая.

Ранее сообщалось, что законодатели США все еще не могут договориться о пакете мер по укреплению безопасности границы в обмен на голоса республиканцев за законопроект, включающий помощь Украине.

Перед этим Белый дом повторил призыв к Конгрессу США поторопиться с утверждением дополнительного финансирования для Украины, предостерегая, что нынешних средств хватит только на один пакет военной помощи до конца года.

Финансовый инспектор Пентагона Майк Маккорд ранее сообщил Конгрессу, что до 30 декабря его ведомство исчерпает средства для пополнения запасов оружия, отправленного Украине.

Белый дом в октябре обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

Любое соглашение в Сенате, который контролируют демократы с перевесом в 51 голос, должно будет также получить одобрение Палаты представителей США, которую контролируют республиканцы (большинство в 221 против 213).

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