Почему изменение конституции в Болгарии является хорошим сигналом для Украины

Ведущие прозападные силы Болгарии: ГЕРБ-СДС и блок "Продолжаем изменения" – "Демократическая Болгария" договорились о ротационном принципе управления, согласно которому политсилы не будут создавать формальную коалицию, но каждая из них будет иметь свое правительство, которое будет работать полтора года.

Это соглашение не только позволило выйти из политического кризиса. Новое правительство Болгарии усилило поддержку Украины, в том числе военную, а при необходимости – преодолевало для этого президентское вето.

И вот теперь коалиция "созрела" к принятию конституционных изменений, ограничивающих полномочия президента во время политических кризисов.

О последствиях этих изменений читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Удар по пророссийскому президенту: какие последствия будет иметь изменение конституции Болгарии.

"За эксперимент с конституцией болгары заплатят высокую цену, и мой долг как главы государства – обратиться в Конституционный суд", – с таким заявлением вышел Румен Радев, реагируя на принятие конституционных изменений в финальном третьем чтении.

Возмущение Радева понятно. Теперь в случае политического кризиса он не сможет назначить на должность главы технического правительства любое лицо по своему выбору.

Конституционные изменения четко определяют перечень лиц, которые могут быть назначены техническим премьером. Им может быть назначен спикер парламента, председатель Центробанка Болгарии, или его заместитель, председатель и заместитель председателя Счетной палаты, омбудсмен или его заместитель.

Если же все указанные чиновники отказываются занять должность главы технического правительства, нового премьера должен избрать уже не президент, а парламент – теперь уже без ограничений.

Кроме этого, конституционные изменения позволяют назначение на государственные должности людей с двойным гражданством.

Эта норма легализует возвращение в политику страны тех болгар, кто уже давно выехал из страны, взяв второе гражданство в одной из стран ЕС. Правящие партии отмечают, что аналогичные нормы действуют во всех других странах ЕС, кроме Болгарии.

Остальные изменения касаются демонополизации системы власти в соответствии с рекомендациями ЕС.

Так, ограничиваются полномочия генерального прокурора (также предусматривается избрание нового генпрокурора), а Высший совет судопроизводства разделяется на два органа: Высший совет прокуроров и Высший совет судопроизводства.

Зато оппозиция должна получить дополнительные полномочия, ведь без ее голосов становится невозможным назначение глав регуляторов – для этого теперь нужно две трети голосов депутатов, так же, как и для изменения конституции.

Остальные изменения касаются демонополизации системы власти в соответствии с рекомендациями ЕС, в том числе судопроизводства.

Какие последствия будут иметь нынешние конституционные изменения?

Во-первых, судебная реформа должна убедить скептиков среди стран ЕС в том, что Болгария соответствует критериям вхождения в Шенген.

Что же касается ослабления полномочий президента, то таким образом парламентское большинство готовится к новым выборам, которые должны пройти в 2026 году.

А, главное, конституционные изменения сделают невозможным злоупотребление президентом своих полномочий для "раскрутки" своей политсилы.

Тем самым существенно уменьшая риски возвращения Болгарии к откровенно пророссийской политике.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Удар по пророссийскому президенту: какие последствия будет иметь изменение конституции Болгарии.