Почему прошедшая неделя выдалась успешной для Украины на международном фронте

Нервное поведение главы МИД РФ Сергея Лаврова на финальной пресс-конференции в пятницу как нельзя лучше доказывало, что результатами поездки в Скопье на встречу ОБСЕ он остался недоволен.

А одновременно, на прошлой неделе, Украина получила еще две крутые международные победы.

Очень подробно обо всем этом – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Северной Македонии) Не только ОБСЕ: три дипломатические победы Украины над Россией за неделю.

В среду, когда в ОБСЕ только готовили приветственный ужин, который оказался очень успешным для Украины (об этом расскажем дальше!), в другой организации Киев одержал мощную и – что не менее важно – совершенно неожиданную для россиян победу.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) впервые в своей истории не избрала Россию в свой исполнительный орган – руководящий совет.

Помогла карта, совместно разыгранная украинским и литовским министрами иностранных дел.

Это поражение стало для Москвы настолько неожиданным, что там думали вплоть до следующих суток, чтобы выйти с заявлением-объяснением. Но признать поражение в борьбе с Литвой и Украиной там не могли, поэтому у Лаврова объявили о мировом заговоре против РФ. Мол, к поражению привело "беспрецедентное политическое давление, финансово-экономический шантаж и, чаще всего, просто откровенные угрозы со стороны "коллективного Запада" тем государствам-участникам, которые могли бы поддержать нашу страну", – говорится в заявлении МИД РФ.

Хотя на самом деле причиной является скорее самоуверенность россиян.

А уже тогда, когда министерская встреча в Скопье подходила к концу, Украина узнала о новой победе дипломатов. Россия проиграла еще одни выборы – в Международной морской организации (ММО).

И если "химическую" победу себе в актив может записать МИД, то за "морской" стоит скорее офис президента. Ведь одним из переломных моментов стало выступление (по видеосвязи) 27 ноября президента Украины, о котором удалось договориться с председательствующей в ММО страной Саудовской Аравией (снова сыграла ставка на хорошие отношения с саудитами, которые Киев развивал в последнее время, особенно после полномасштабного вторжения РФ).

В этот раз Россия понимала угрозу потери должности и боролась за нее, но ее усилия провалились.

Это был абсолютный провал для Москвы – и победа для Украины.

А теперь – к основному дипломатическому событию.

Сначала ответим на довольно логичный вопрос, который может задать себе украинский читатель.

К международным структурам порой есть обоснованные претензии. Многие из них не адекватны действующим реалиям и их надо менять – но делать это надо изнутри, получая маленькие и большие дипломатические победы над агрессором. Для этого приходится использовать, а иногда ломать действующие правила. И это – именно то, что делает Украина в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ.

Глава македонского МИД, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи в пятницу вечером был счастлив и праздничен. Он достиг того, к чему стремился – закончил председательство (потому что его могли оставить на второй год, чего македонский политик не желал), а также добился того, чтобы развал ОБСЕ произошел не на его "смене", а позже.

В пакет договоренности вошло решение о том, что новым председательствующим государством становится Мальта, а четверка руководителей организации остаются на должностях следующие 9 месяцев. России, которая хотела бы уменьшить этот срок, не хватило аргументов, ведь она сама довела ситуацию до тупика: в ОБСЕ не могли заранее начать поиск кандидатов из-за ультиматумов РФ и неопределенности ее действий.

Украинские дипломаты признают, что это не та победа, к которой стремился Киев.

Такой результат больше похож на "боевую ничью". Или же можно говорить о тактическом, временном поражении РФ. А через 9 месяцев организацию ждет новый пик кризиса.

"Россияне "подвесили на крючок" ОБСЕ на эти 9 месяцев, и в это время их вес вырос, с ними все будут вынуждены консультироваться. Учитывая то, что мы стремимся полностью изолировать россиян, здесь для нас негатив", – отмечается Евгений Цымбалюк, постпред Украины в ОБСЕ.

Между тем для России в нынешнем решении позитивов нет.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Северной Македонии) Не только ОБСЕ: три дипломатические победы Украины над Россией за неделю.