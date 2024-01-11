Почему процесс конфискации российских активов будет сложным, но неизбежно успешным

В последние недели представители украинской власти, включая президента Владимира Зеленского, регулярно говорят о перспективах конфискации российских активов за рубежом и призывают союзников к принятию таких решений.

Судя по всему, конфискация российских активов (в основном речь идет о $300 млрд резервов Центрального банка РФ) становится главной политической целью/надеждой/планом на 2024 год в противостоянии с Россией.

Юридические механизмы, которые могут быть применены, более или менее очевидны: на идее их применения основывается американский законопроект о конфискации активов РФ REPO и именно их предлагает применить группа известных юристов-международников во главе с Дапо Аканде и Филиппом Сэндсом в пока непубличном меморандуме.

Однако не стоит считать, что политически и бюрократически ситуация является однозначно понятной и предсказуемой, предупреждает директор Центра Днистрянского Иван Городисский в статье Вызовы конфискации: что поможет Украине добиться передачи российских активов.

Первая проблема заключается в лидерстве в процессе конфискации. В то время как в Брюсселе ожидают этого от США, представители Штатов указывают на ЕС как на крупнейшего распорядителя замороженных российских активов.

Причина этого общая – все опасаются афтершоков для собственных валют и экономик в результате этого решения.

Политическая неопределенность приводит к опасениям относительно принятия решений и может привести к их отложению во времени.

Во-вторых, следует иметь в виду и политический контекст избирательного 2024 года.

В Конгрессе США опасаются одобрять законопроект REPO, чтобы потенциально не давать дополнительных полномочий Дональду Трампу в случае его избрания президентом. Евросоюз тоже ожидают сложные выборы в Европарламент, председательство Венгрии в ЕС и, потенциально, ее премьер-министра Виктора Орбана в Европейском совете.

Политическая неопределенность приводит к опасению относительно принятия решений и может привести к их откладыванию во времени.

И третьей проблемой является то, что в качестве базового сценария для возмещения Украине рассматривается не конфискация, а добровольная выплата репараций со стороны РФ.

Хотя мы все понимаем, что такая перспектива нереальна, но это означает, что решение о конфискации, скорее всего, будет принято нашими союзниками только после окончательного отказа РФ от добровольного возмещения. А этот отказ должен быть зафиксирован в ходе политического урегулирования, когда бы и в каком бы формате оно ни началось.

Однако даже самого политического решения – когда и как бы оно ни было принято – может оказаться недостаточно.

Кроме политического решения о конфискации активов критичным является и следующий этап: исполнение решения о конфискации. Оно не будет автоматическим и быстрым, даже если решение будет принято.

И это можно проследить на примере уже анонсированных активов, которые должны были быть переданы Украине.

В случае с конфискацией российских активов и последующим их использованием для возмещения Украине стоит задуматься над планом, который бы давал реальное понимание, что следует делать и чего ожидать.

Если бы попытаться спроектировать такой манифест для темы конфискации российских активов, то прежде всего в нем должно было бы быть декларирование и отстаивание безальтернативности конфискации замороженных российских активов и построение стратегии, где бы решения по этому поводу были окончательными.

В этом контексте важно четко определить цели такой конфискации.

Важно сосредоточиться не только на решении о конфискации активов, но и на плане дальнейших действий и шагов по их использованию и передаче Украине.

В этом процессе важно продолжать работу по созданию международного компенсационного механизма, в рамках которого будет осуществляться возмещение убытков от агрессии и который может стать институциональной платформой для использования конфискованных активов.

Процесс конфискации российских активов будет сложным, трудным и долгим.

Но при этом – неизбежно успешным.

Подробнее – в материале Ивана Городисского Вызовы конфискации: что поможет Украине добиться передачи российских активов.