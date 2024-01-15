Почему договор о безопасности с Британией лучше "Будапешта", но не дает гарантий победы над РФ

Великобритания решила опередить США и согласовала договор о так называемых "гарантиях безопасности", которое является максимально амбициозным.

В нем воплощены все идеи, которые обсуждались в Вильнюсе, но не следует возлагать на соглашение напрасных ожиданий.

О том, что именно дает Украине это соглашение – в детальном анализе редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.

Стоит заметить: анализ касается основного 15-страничного договора, без так называемых "исполнительных и технических соглашений", которые не опубликовали.

В этом договоре правительство Британии юридически обязывает себя в течение 10 лет предоставлять Украине оборонную поддержку. Документ напоминает, что в 2022-23 годах речь шла о помощи на сумму 2,3 млрд фунтов, в 2024 году она составит 2,5 млрд фунтов, но определение объема финансирования на следующие 9 лет оставляет за следующими правительствами.

В общем, военной поддержке посвящена значительная часть документа, но с минимумом конкретики.

Несколько больших блоков посвящены развитию способности Украины самостоятельно производить военную продукцию.

Отдельное внимание уделено восстановлению Военно-морских сил – сфере, где британцы очень сильны. Здесь есть несколько конкретных обязательств.

Соглашение по безопасности с Британией построено вокруг тезиса о том, что это – временный механизм, который призван облегчить вступление Украины в НАТО, и гарантирует Украине ограниченные обязательства Лондона по безопасности на период, пока вступление в Альянс не состоялось.

Договор предусматривает порядок действий в случае, если когда-либо в будущем, после завершения нынешней войны – в случае, если Украина к тому времени еще не вступит в НАТО – начнется новое российское вторжение РФ в Украину.

В этом случае Лондон обязуется в течение 24 часов провести консультации с Киевом, чтобы определить, какую именно помощь и в каких объемах должна получить Украина.

Великобритания обязуется с первых дней потенциальной новой войны с РФ предоставить даже больший ассортимент вооружения, чем Киев получает сейчас, и это в дополнение к тому, что и ВСУ к тому времени должны быть значительно сильнее.

По поводу соглашения чаще всего звучит упрек, что "это только "заверения по безопасности" (термин, употребленный в "Будапештском меморандуме" (БМ), поэтому это – еще один будапештский меморандум".

Ключевая проблема "Будапешта" была в том, что он не предусматривал никаких обязательств западных партнеров, кроме потребности когда-то проконсультироваться.

Договор о безопасности с Британией – это классические обязательства по безопасности, да еще и довольно мощные. Это – именно тот тип соглашений, к которому стоило стремиться.

Еще одно "основание" для сомнений в действенности британского договора, которое звучит – это то, что он не предусматривает ратификации – а значит, мол, это "еще один Будапешт".

Это – так же безосновательное утверждение. Межгосударственные договоры не обязательно должны быть ратифицированы.

Но, хотя законодательство не обязывает Украину проводить ратификацию соглашения с Британией, стороны все равно могли бы предусмотреть в соглашении такой пункт. И то, что они этого не сделали – является политической ошибкой Офиса президента, который вел переговоры, и самым большим недостатком стратегического британского договора.

И если в дальнейшей поддержке Британии сомневаться не приходится, то с другими странами, если они не ратифицируют в своих парламентах соглашение, могут быть проблемы в связи со сменой там власти.

Есть также несколько положений в тексте, которые можно назвать как минимум неоптимальными.

Больше деталей и объяснений – в материале Сергея Сидоренко Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.