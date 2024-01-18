Как журналист и телеведущий стал звездой польской политики и может стать президентом

На политической сцене Польши появилась новая звезда: Шимон Головня.

Ему удалось держать баланс между враждебными лагерями консервативных сил во главе с Ярославом Качиньским и центристско-либеральных сил во главе с Дональдом Туском. Головня стал самым популярным маршалком (спикером) Сейма в истории. А это, среди прочего, делает его одним из фаворитов на следующих президентских выборах, которые должны пройти уже в следующем году.

Подробнее – в статье публициста, журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Шоумен в кресле спикера: как младший партнер Туска меняет польскую политику.

Бывший журналист и ведущий популярного телешоу под названием "Я имею талант!" ушел в политику в 2019 году, когда объявил об участии в президентской гонке.

На выборах 2020 года Шимон Головня стал сенсацией. Он не прошел во второй тур и занял третье место, набрав почти 14% голосов. Но этот дебют был знаковым.

Он впервые дал надежду на разрушение политики с двумя противоположными полюсами: Ярославом Качиньским и Дональдом Туском.

После президентских выборов 2020 года Головня решил использовать политический капитал, полученный во время кампании. Он стал лидером новой партии под названием "Польша 2050 Шимона Головни".

Название должно было намекать на долгосрочную стратегическую цель модернизации страны.

Головня избегает идеологических деклараций. Хотя его партию называют центристской, но в идеологических вопросах она немного консервативнее "Гражданской платформы" Дональда Туска и, конечно, "Новых левых".

В то же время она была создана в острой оппозиции к партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского и польским правым. И это оказалось рецептом успеха на последних парламентских выборах.

Перед последними парламентскими выборами прошлого года "Польша 2050 Шимона Головни" вошла в коалицию с Польской крестьянской партией во главе с Владиславом Косиняком-Камышем.

Это старая партия с традиционным сельским электоратом, ее преимущество в том, что она имеет бюджет и развитые структуры по всей стране.

Они создали коалицию под названием "Третий путь". На протяжении всей избирательной кампании они критиковали правительство "Права и справедливости", но в то же время дистанцировались от оппозиции, сосредоточенной вокруг Дональда Туска.

Оппозиция выиграла выборы, но выиграла вместе и сообща. Большинство получили три блока: "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые". "Третий путь" набрал почти 15% голосов и получил 65 мест в новом Сейме.

Когда начались разговоры о создании новой коалиции, Головня твердо поставил условие, что он хочет быть маршалком Сейма.

В конце концов, коалиция согласилась, что Головня будет так называемым "ротационным" маршалком, то есть будет занимать должность два года, а затем его заменит представитель от третьего блока в коалиции – "Новых левых".

Для Головни это решение является удачным. Меньше чем через два года в Польше состоятся выборы президента. А его президентские амбиции не являются секретом.

Время, пока он будет маршалком Сейма, – это период, когда он сможет строить свои позиции в политике. Показать, что он уже не просто шоумен или лидер второй стороны в коалиции.

После годов жесткого, даже грубого управления Сеймом спикерами от "Права и справедливости" (Мареком Кухцинским и Эльжбетой Витек), Головня стал открытием.

Новый глава Сейма внес спокойствие и разумную полемику. С чрезмерно эмоциональными депутатами он разговаривает терпеливо, как с непослушными детьми. Это новая черта.

Другая культура работы нового маршалка не означает, что он не является решительным.

В частности, Головня отказался пустить Ярослава Качиньского на трибуну, чего раньше не случалось, поскольку лидер бывшей партии власти брал слово и выходил на трибуну, не спрашивая разрешения у спикеров.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Шоумен в кресле спикера: как младший партнер Туска меняет польскую политику.