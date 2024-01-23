Почему в Румынии начали расти антиукраинские настроения и приведет ли это к смене власти

В этом году Румынию ждут и парламентские, и президентские выборы. А одновременно резко растут рейтинги партий, транслирующих антиукраинские тезисы. И это все происходит на фоне фермерских протестов, которые требуют защиты от импорта из Украины.

О том, возможен ли в таких условиях разворот внешнего курса Бухареста редактор "ЕвроПравды" Юрий Панченко поговорил с заместителем исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергеем Герасимчуком.

Главные тезисы разговора – в материале Непубличный союзник: как Румыния помогает Киеву и почему там растут рейтинги украинофобов. Также советуем посмотреть видео с полной записью нашего разговора.

На события вокруг блокирования границы в Румынии в значительной степени влияет ситуация с выборами – в этом году там должны состояться и парламентские, и президентские выборы.

Поэтому понятно, что как фермерскую карту разыграли в Польше, как ее разыгрывают в Словакии, так же и в Румынии заинтересованы в том, чтобы поднять и актуализировать этот вопрос во время избирательного процесса.

И это при том, что Бухарест на самом деле очень выиграл от тех блокировок, которые были применены Польшей.

Ведь в этой ситуации часть экспорта переориентировалась на Румынию.

Оценивая критиков Украины в Румынии, стоит разделить пророссийские и антиукраинские настроения.

Назвать какую-то политическую силу в Румынии пророссийской было бы трудно, ведь отношение там к России далеко не лучшее.

Там до сих пор есть мощный антироссийский сентимент. Но одновременно есть политические силы, которые начинают играть с антиевропейскими нарративами, которые очень похожи на российские и очень выгодны Кремлю.

Идеология этих партий одновременно является враждебной к Украине.

Во-первых, речь идет о партии AUR (Альянс за союз румын).

Эта партия сейчас находится на втором месте с рейтингом за 20%. И их рейтинг продолжает расти, так же и по тем же причинам, почему растет рейтинг "Альтернативы для Германии" в ФРГ.

Впрочем, пока вероятность их прихода к власти невысока. В Румынии существует консенсус политических элит о том, что подавать руку AUR пока не стоит, чтобы не испачкаться.

Еще одна антиукраинская политсила – это партия SOS, которая откололась от AUR.

Лидером SOS является сенатор Диана Шошоаке, которая имеет репутацию "городской сумасшедшей". Однако это также иногда бывает эффективным. В частности, именно из-за ее угроз была отменена речь президента Владимира Зеленского в парламенте Румынии.

У SOS есть шансы преодолеть пятипроцентный избирательный барьер и иметь фракцию в следующем парламенте.

Касательно основных споров, до недавнего времени в отношениях двух стран была претензия, уже на уровне румынских мейнстримных партий, по использованию молдавского языка.

Дело в том, что Румыния постоянно настаивала на том, что молдавского языка не существует. В конце концов, с этим согласилась и сама Молдова, но в Украине долгое время настаивали на существовании молдавского языка, издавали соответствующие учебники и тому подобное.

Этот вопрос уже снят, и теперь от мейнстримных партий, то есть от тех, кто сейчас у власти, и, вероятно, будет у власти после выборов, претензий нет.

Так же более или менее улажен вопрос румынского меньшинства в Украине.

А еще, очень хорошо, что у румын есть представление о Черном море как о регионе, где должна быть стабильность.

Это обусловливает поддержку Бухарестом Украины.

Больше о политической ситуации в Румынии – в материале Непубличный союзник: как Румыния помогает Киеву и почему там растут рейтинги украинофобов.